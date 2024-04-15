В Киевской области блокируют строительство военного кладбища — чего боятся местные

Митинг в Мархаловке. Фото: Суспільне

Недавно жители села Мархаловка Киевской области вышли на митинг против строительства Национального военного мемориального кладбища в "своем" лесу на территории населенного пункта. И хотя экосистема официально принадлежит Киевской облгосадминистрации, местные боятся потерять вместе с ней и воду, ведь в селе существует проблема с водоснабжением.

Составляет ли строительство кладбища угрозу для села и что говорят в предприятии "Национального военного мемориального кладбища" — рассказали в репортаже УП.

Читайте также:

Причина митингов в Мархаловке

"Претензии местных жителей к потенциальному строительству можно описать двумя словами — вода и лес. Точнее, страх перед их исчезновением", — говорится в репортаже о причинах митингов.

Отмечается, что в Мархаловке нет централизованного водоснабжения, поэтому людям приходится набирать воду из колодцев, вырытых практически в каждом дворе.

В связи с этим местные опасаются, что массовые захоронения военных приведут к отравлению грунтовых вод, в результате чего вода из колодцев станет непригодной для употребления. К тому же они убеждены, что если часть леса, которую отвели для строительства, осушат, то вода вообще исчезнет.

Что говорят в предприятии "Национальное военное мемориальное кладбище"

Однако, по словам заместителя директора госпредприятия "Национальное военное мемориальное кладбище" Ярослава Старущенко, опасения людей напрасны.

Проект строительства крематория. Фото: УП

Ведь, во-первых, кладбище планируют строить не менее 300 метров от крайних домов Мархаловки. Такого расстояния согласно требованиям строительных норм достаточно, чтобы трупные остатки не попадали в воду.

Во-вторых, как добавил Старущенко, в мархаловском лесу пока не планируется никаких водоосушительных и водоуглубляемых работ.

"Места захоронения мы расположили только там, где абсолютно неподтапливаемая территория. То есть при любой сезонности уровень грунтовых вод там не будет подниматься выше двух метров к поверхности земли", — сказал Старущенко.

Что касается вырубки леса, то для строительства отведено 130 гектаров из 267 гектаров. Соответственно, из 130 гектаров под возможное выкорчевывание подлежит только 26 гектаров.

В конце концов 137 гектаров леса останутся в свободном доступе.

Как будет происходить строительство кладбища

В целом известно, что строительство мемориального кладбища поделено на восемь очередей.

Первая начинается в северной части леса, то есть почти в километре от домов жителей Мархаловки. Этот район рассчитан на погребение четырех тысяч человек. Кроме самих захоронений, там будет парковка, место для набора воды, дорожки, торжественная площадь, забор, а также административное здание, ритуальное сооружение, колумбарий.

В конце концов, все восемь очередей рассчитаны примерно на 100 тысяч погибших.

"Но я еще раз повторюсь: государство не рассчитывает на столько погибших героев, мы будем открывать очереди при необходимости. Первая и вторая — точно будут построены, а остальные — при необходимости. В каждой очереди будет примерно по 10 тысяч могил. У меня большое желание не строить следующие очереди", — сказал Старущенко.

Проект строительства. Фото: УП

Напомним, ранее в Минветеранов подвергли критике протесты из-за строительства мемориального кладбища в Киевской области. Перед этим там объяснили, кого будут хоронить на Национальном военном мемориальном кладбище.