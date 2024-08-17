Зранку 17 серпня у Києві пролунав вибух

Дим у небі після вибуху. Фото ілюстративне: скриншот

У суботу зранку, близько 7:19, у Києві було чутно вибух, який, за попередніми даними, пролунав за межами міста. За кілька хвилин до цього у Повітряних силах попередили про загрозу ударних БпЛА.

Про це повідомило "Суспільне Новини" 17 серпня.

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Допис "Суспільне Новини". Фото: скриншот

Як повідомляють місцеві пабліки, вибух пролунав в Броварах, звук дійшов до міста. Також повідомлялося про роботу ППО.

Повітряну тривогу в Києві було оголошено о 7:05.

О 7:07 Повітряні сили попередили про рух ударних БпЛА в напрямку Броварів.

Допис Повітряних сил. Фото: скриншот

Відбій тривоги було оголошено о 7:27.