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Скандал із переказом коштів на "Охматдит" — у благодійному фонді відповіли на звинувачення

17 серпня 2024 03:58
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Скандал із відбудовою Охматдиту — благодійний фонд відповів на звинувачення
Постраждалий корпус лікарні "Охматдит". Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Керівник благодійного фонду "Охматдит — здорове дитинство" Євген Вембер відреагував на вимогу лікарні переказати зібрані кошти на відновлення закладу. Там заявили, що не будуть цього робити, оскільки на них чинять тиск

Про це Євген Вембер повідомив у Facebook у п'ятницю, 16 серпня.

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Вембер зазначив, що кошти, які Фонд зібрав для Охматдиту, залишаться на його рахунку, оскільки лікарня жодного разу не звернулась до них по допомогу з офіційним листом.

"Ми отримали лист від Національної поліції України про проведення досудового слідства та витребування копій документів. На нас тиснуть, щоб ми перерахували кошти на казначейські рахунки лікарні. Вже і зараз", — пояснив очільник Фонду.

  • Подробиці скандалу з коштами на Охматдит
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    Протокол зборів учасників Фонду
  • Що відомо про відновлення
    Протокол зборів учасників Фонду
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    Протокол зборів учасників Фонду
  • Хто збирає кошти на відновлення Охматдиту
    Лист від Нацполіції
  • Наслідки удару по Охматдиту
    Лист від Нацполіції
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Він також розповів, що Міністерство охорони здоров’я посилається на статтю 5 Закону України "Про благодійництво та благодійні організації", яка не передбачає перерахування зібраних коштів на державні чи інші рахунки без підстав. Виконання цієї вимоги порушить законодавство.

"До отримання роз’яснення ми відкладаємо розгляд переказу коштів на казначейські рахунки. Я знову наголошую — Фонд оплатить проведення ремонту та закупівлю медичного обладнання для лікарні. Для цього лише треба офіційні запити від лікарні "Охматдит" та цільове призначення. Як це було завжди", — наголосив голова Фонду.

Водночас Вембер запрошує до складу Наглядової ради Фонду Першу леді України Олену Зеленську, "щоб підтвердити нашу прозорість та відкритість".

Скандал із відновлення Охматдиту в Києві подробиці
Скриншот повідомлення з Facebook-сторінки Євгена Вембера

Скандал із коштами для відновлення "Охматдиту"

Директор лікарні Володимир Жовнір на своїй сторінці у Facebook повідомив, що благодійний фонд "Охматдит — здорове дитинство" зволікає з перерахуванням коштів, яких зібрав майже 400 мільйонів гривень після російської ракетної атаки на лікарню.

Він вимагає перерахувати кошти на казначейський рахунок Охматдиту. Крім того, лікарня розглядає можливість розірвати відносини з фондом.

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