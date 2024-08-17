Утром 17 августа в Киеве прозвучал взрыв

В Киевской области были слышны взрывы — что известно
17 августа 2024 07:24
Дым в небе после взрыва. Фото иллюстративное: скриншот
В субботу утром, около 7:19, в Киеве был слышен взрыв, по предварительным данным, раздавшийся за пределами города. Несколькими минутами ранее в Воздушных силах предупредили об угрозе ударных БпЛА.
Об этом сообщило "Суспільне Новини" 17 августа.
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Как сообщают местные паблики, взрыв прогремел в Броварах, звук дошел до города. Также сообщалось о работе ПВО.
Воздушная тревога в Киеве была объявлена в 7:05.
В 7:07 Воздушные силы предупредили о движении ударных БпЛА в направлении Броваров.
Отбой тревоги был объявлен в 7:27.
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