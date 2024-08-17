Утром 17 августа в Киеве прозвучал взрыв

Дым в небе после взрыва. Фото иллюстративное: скриншот

В субботу утром, около 7:19, в Киеве был слышен взрыв, по предварительным данным, раздавшийся за пределами города. Несколькими минутами ранее в Воздушных силах предупредили об угрозе ударных БпЛА.

Об этом сообщило "Суспільне Новини" 17 августа.

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Сообщение "Суспільне Новини". Фото: скриншот

Как сообщают местные паблики, взрыв прогремел в Броварах, звук дошел до города. Также сообщалось о работе ПВО.

Воздушная тревога в Киеве была объявлена в 7:05.

В 7:07 Воздушные силы предупредили о движении ударных БпЛА в направлении Броваров.

Сообщение Воздушных сил. Фото: скриншот

Отбой тревоги был объявлен в 7:27.