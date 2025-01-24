Обстріл Київщини - у Фастові та Броварах загинули люди

На Київщині через атаку є загиблі та поранені, пошкоджені будинки
Російські війська в ніч проти п'ятниці, 24 січня, здійснили атаку на Київську область. Внаслідок падіння уламків дронів було пошкоджено будинки, є загиблі та поранені.
Про це повідомила пресслужба ДСНС Київщини у Telegram.
Атака на Київщину 24 січня
У Фастівському районі уламки дрона влучили у десятиповерховий будинок, там розгорілася пожежа та зруйновано шостий і сьомий поверхи. Було евакуйовано 150 мешканців: одного чоловіка врятували з шостого поверху та одну жінку, яка була заблокована на дев'ятому. Також виявили тіло загиблого чоловіка 1988 року народження.
Наразі на місці працюють 49 рятувальників та 13 одиниць техніки, розгорнуто пункт незламності — психологи надають допомогу постраждалим.
А у Броварах уламки БпЛА зруйнували житловий будинок, він загорівся. Там знайшли тіло чоловіка 1966 року народження та тривають пошуки його дружини 1965 року народження.
Нагадаємо, вночі у Київській області горіли будинки. Регіон атакували російські безпілотники, лунали вибухи.
Також 18 січня Росія здійснила балістичну атаку на Київ, пошкодивши великий бізнес-центр на вхід до метро Лук'янівська, загинули люди.
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