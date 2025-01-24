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На Київщині через атаку є загиблі та поранені, пошкоджені будинки

24 січня 2025 07:42
Євгенія Брюховецька - редактор
Обстріл Київщини - у Фастові та Броварах загинули люди
Рятувальники на місці влучання. Фото: ДСНС
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські війська в ніч проти п'ятниці, 24 січня, здійснили атаку на Київську область. Внаслідок падіння уламків дронів було пошкоджено будинки, є загиблі та поранені.

Про це повідомила пресслужба ДСНС Київщини у Telegram.

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Атака на Київщину 24 січня

У Фастівському районі уламки дрона влучили у десятиповерховий будинок, там розгорілася пожежа та зруйновано шостий і сьомий поверхи. Було евакуйовано 150 мешканців: одного чоловіка врятували з шостого поверху та одну жінку, яка була заблокована на дев'ятому. Також виявили тіло загиблого чоловіка 1988 року народження.

Руйнування будинків на Київщині після атаки: загинули люди
Рятувальники на місці атаки. Фото: ДСНС
Наслідки атаки на Київщині: постраждалі будинки, є жертви та травмовані.
Рятувальники евакуйовують людину. Фото: ДСНС
Пошкоджені житлові будинки на Київщині після обстрілів, загиблі та поранені.
Рятувальники деблоковують людей. Фото: ДСНС

Наразі на місці працюють 49 рятувальників та 13 одиниць техніки, розгорнуто пункт незламності — психологи надають допомогу постраждалим.

Жахливі наслідки атаки на Київщині: є загиблі, поранені та зруйновані оселі.
Обгоріла квартира. Фото: ДСНС
Київщина після атаки: пошкоджені будівлі, втрати серед мирних жителів
Рятувальники в будинку. Фото: ДСНС
Наслідки атаки на Київщині: зруйновані будинки, загиблі та поранені люди
Психолог. Фото: ДСНС

А у Броварах уламки БпЛА зруйнували житловий будинок, він загорівся. Там знайшли тіло чоловіка 1966 року народження та тривають пошуки його дружини 1965 року народження.

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Скриншот допису ДСНС

Нагадаємо, вночі у Київській області горіли будинки. Регіон атакували російські безпілотники, лунали вибухи.

Також 18 січня Росія здійснила балістичну атаку на Київ, пошкодивши великий бізнес-центр на вхід до метро Лук'янівська, загинули люди.

безпілотники Київська область обстріли дрони атака

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