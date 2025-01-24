Обстріл Київщини - у Фастові та Броварах загинули люди

Рятувальники на місці влучання. Фото: ДСНС

Російські війська в ніч проти п'ятниці, 24 січня, здійснили атаку на Київську область. Внаслідок падіння уламків дронів було пошкоджено будинки, є загиблі та поранені.

Про це повідомила пресслужба ДСНС Київщини у Telegram.

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У Фастівському районі уламки дрона влучили у десятиповерховий будинок, там розгорілася пожежа та зруйновано шостий і сьомий поверхи. Було евакуйовано 150 мешканців: одного чоловіка врятували з шостого поверху та одну жінку, яка була заблокована на дев'ятому. Також виявили тіло загиблого чоловіка 1988 року народження.

Рятувальники на місці атаки. Фото: ДСНС

Рятувальники евакуйовують людину. Фото: ДСНС

Рятувальники деблоковують людей. Фото: ДСНС

Наразі на місці працюють 49 рятувальників та 13 одиниць техніки, розгорнуто пункт незламності — психологи надають допомогу постраждалим.

Обгоріла квартира. Фото: ДСНС

Рятувальники в будинку. Фото: ДСНС

Психолог. Фото: ДСНС

А у Броварах уламки БпЛА зруйнували житловий будинок, він загорівся. Там знайшли тіло чоловіка 1966 року народження та тривають пошуки його дружини 1965 року народження.

Скриншот допису ДСНС

Нагадаємо, вночі у Київській області горіли будинки. Регіон атакували російські безпілотники, лунали вибухи.

Також 18 січня Росія здійснила балістичну атаку на Київ, пошкодивши великий бізнес-центр на вхід до метро Лук'янівська, загинули люди.