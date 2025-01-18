Обстріл Києва 18 січня — на Лук'янівці пошкоджено бізнец-центр (фото та відео)

Пошкоджений бізнес-центр у Києві. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Унаслідок російської комбінованої атаки на Київ 18 січня у різних районах фіксують руйнування цивільної інфраструктури. Зокрема, у столиці було пошкоджено бізнес-центр.

Про це повідомили у пресслужбі Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в Telegram.

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У ДСНС розповідають, що рятувальники загасили пожежу у трьох автівках, ще 10 машин — постраждали від удару в Шевченківському районі.

"Пошкоджено бізнес-центр, автівки, магазини, трубопровід та адмінбудівлю через російський удар по столиці", — йдеться у повідомленні.

В КМВА додали, що наразі відомо про чотирьох загиблих у Шевченківському районі, троє постраждали.

Наслідки удару РФ по Києву. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

У столиці було пошкоджено бізнес-центр. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Раніше ми писали, що унаслідок російського обстрілу у Шевченківському районі Києва пошкоджений трубопровід водопостачання. Росія завдала удару по столиці рано вранці 18 січня.