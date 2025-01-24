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На Киевщине из-за атаки есть погибшие и раненые, повреждены дома

24 января 2025 07:42
Евгения Брюховецкая - редактор
Обстрел Киевщины - в Фастове и Броварах погибли люди
Спасатели на месте попадания. Фото: ГСЧС
Евгения Брюховецкая - редактор

Российские войска в ночь на пятницу, 24 января, совершили атаку на Киевскую область. В результате падения обломков дронов были повреждены дома, есть погибшие и раненые.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Киевщины в Telegram.

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Атака на Киевщину 24 января

В Фастовском районе обломки дрона попали в десятиэтажный дом, там разгорелся пожар и разрушены шестой и седьмой этажи. Было эвакуировано 150 жителей: одного мужчину спасли с шестого этажа и одну женщину, которая была заблокирована на девятом. Также обнаружили тело погибшего мужчины 1988 года рождения.

Разрушение домов на Киевщине после атаки: погибли люди
Спасатели на месте атаки. Фото: ГСЧС
Последствия атаки на Киевщине: пострадавшие дома, есть жертвы и травмированные.
Спасатели эвакуируют человека. Фото: ГСЧС
Поврежденные жилые дома на Киевщине после обстрелов, погибшие и раненые.
Спасатели деблокируют людей. Фото: ГСЧС

Сейчас на месте работают 49 спасателей и 13 единиц техники, развернут пункт незламности — психологи оказывают помощь пострадавшим.

Ужасные последствия атаки на Киевщине: есть погибшие, раненые и разрушенные дома.
Обгоревшая квартира. Фото: ГСЧС
Киевщина после атаки: поврежденные здания, потери среди мирных жителей
Спасатели в доме. Фото: ГСЧС
Последствия атаки на Киевщине: разрушенные дома, погибшие и раненые люди
Психолог. Фото: ГСЧС

А в Броварах обломки БпЛА разрушили жилой дом, он загорелся. Там нашли тело мужчины 1966 года рождения и продолжаются поиски его жены 1965 года рождения.

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Скриншот поста ГСЧС

Напомним, ночью в Киевской области горели дома. Регион атаковали российские беспилотники, раздавались взрывы.

Также 18 января Россия осуществила баллистическую атаку на Киев, повредив большой бизнес-центр и вход в метро Лукьяновская, погибли люди.

беспилотники Киевская область обстрелы дроны атака

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