Обстрел Киевщины - в Фастове и Броварах погибли люди

Спасатели на месте попадания. Фото: ГСЧС

Российские войска в ночь на пятницу, 24 января, совершили атаку на Киевскую область. В результате падения обломков дронов были повреждены дома, есть погибшие и раненые.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Киевщины в Telegram.

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Атака на Киевщину 24 января

В Фастовском районе обломки дрона попали в десятиэтажный дом, там разгорелся пожар и разрушены шестой и седьмой этажи. Было эвакуировано 150 жителей: одного мужчину спасли с шестого этажа и одну женщину, которая была заблокирована на девятом. Также обнаружили тело погибшего мужчины 1988 года рождения.

Спасатели на месте атаки. Фото: ГСЧС

Спасатели эвакуируют человека. Фото: ГСЧС

Спасатели деблокируют людей. Фото: ГСЧС

Сейчас на месте работают 49 спасателей и 13 единиц техники, развернут пункт незламности — психологи оказывают помощь пострадавшим.

Обгоревшая квартира. Фото: ГСЧС

Спасатели в доме. Фото: ГСЧС

Психолог. Фото: ГСЧС

А в Броварах обломки БпЛА разрушили жилой дом, он загорелся. Там нашли тело мужчины 1966 года рождения и продолжаются поиски его жены 1965 года рождения.

Скриншот поста ГСЧС

Напомним, ночью в Киевской области горели дома. Регион атаковали российские беспилотники, раздавались взрывы.

Также 18 января Россия осуществила баллистическую атаку на Киев, повредив большой бизнес-центр и вход в метро Лукьяновская, погибли люди.