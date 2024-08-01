Вибухи на Київщині — постраждав російський політик Ілля Пономарьов

Будинок Іллі Пономарьова, куди поцілили "шахеди". Фото: Національна поліція

Під час нічної російської атаки дронами-камікадзе Shahed-136 по Київській області, постраждав ексдепутат-опозиціонер Держдуми Росії Ілля Пономарьов. Частини одного зі знищених дронів пошкодили будинок політика, а його самого було поранено.

Про це повідомляє Oboz.ua у четвер, 1 липня.

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Поліцейські на місці удару по будинку Пономарьова. Джерело: Національна поліція

Як зазначається у матеріалі, один з підбитих дронів впав на подвір’я будинку на околиці Києва, де проживав експолітик з родиною. Самого Пономарьова було поранено, але без фатальних та важких травм. Основний удар від недобитого безпілотника зазнав будинок опозиціонера: стіни масштабно побило уламками, та не залишилося жодного вцілілого вікна.

Поранений Ілля Пономарьов після обстрілу. Джерело: Oboz.ua

У Twiiter Пономарьов написав, що цієї ночі його хотіли вбити, але деталей не уточнив.

"Сьогодні у мене, схоже, другий день народження. П'ята спроба нападу була найбільш нестандартною та успішною, проти якої було важко захиститися. Але дзуськи! Подробиці напишу пізніше", — пише він у соцмережі.

Скриншот допису Пономарьова

Як заявили у Національної поліції, також від нальоту ворожих безпілотників постраждала дружина Пономарьова. Подружжя шпиталізували до лікарні для надання допомоги.

Наслідки атаки Росії на Київ 31 липня

Нагадаємо, що вибухи в Київській області лунали d ніч проти 31 липня внаслідок російської атаки ударними безпілотниками. Ворог здійснив один із наймасованіших обстрілів України "шахедами", застосувавши 89 дронів та одну ракету.

Завдяки роботі ППО всі ворожі цілі у Київській області було збито. Серед цивільних не було жертв, проте було пошкоджено 13 приватних будинків.

Водночас Президент України Володимир Зеленський назвав кількість збитих дронів "важливим результатом" та наголосив, що "українці можуть повністю захистити своє небо від російських ударів, коли мають для цього достатнє забезпечення".