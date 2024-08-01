Взрывы в Киевской области — пострадал российский политик Илья Пономарев

Дом Ильи Пономарева, куда попали "шахеды". Фото: Национальная полиция

Во время ночной российской атаки дронами-камикадзе Shahed-136 по Киевской области пострадал экс-депутат-оппозиционер Госдумы России Илья Пономарев. Части одной из уничтоженных дронов повредили здание политика, а он был ранен.

Об этом сообщает Oboz.ua в четверг, 1 июля.

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Полицейские на месте удара по дому Пономарева. Источник: Национальная полиция

Как отмечается в материале, один из подбитых дронов упал во двор дома на окраине Киева, где проживал экс-политик с семьей. Сам Пономарев был ранен, но без роковых и тяжелых травм. Основной удар от недобитого беспилотника получил дом оппозиционера: стены масштабно побило обломками, но не осталось ни одного уцелевшего окна.

Раненый Илья Пономарев после обстрела. Источник: Oboz.ua

В Twiiter Пономарев написал, что в эту ночь его хотели убить, но деталей не уточнил.

"Сегодня у меня, похоже, второй день рождения. Пятая попытка нападения была самой нестандартной и успешной, против которой было трудно защититься. Но дудки! Подробности напишу позже", — пишет он в соцсети.

Скриншот сообщения Пономарева

Как заявили в Национальной полиции, также от налета вражеских беспилотников пострадала супруга Пономарева. Их обоих госпитализировали в больницу для оказания помощи.

Последствия атаки России на Киев 31 июля

Напомним, что взрывы в Киевской области раздавались в ночь на 31 июля в результате российской атаки ударными беспилотниками. Враг совершил один из самых массированных обстрелов Украины "шахедами", применив 89 дронов и одну ракету.

Благодаря работе ПВО все вражеские цели в Киевской области были сбиты. Среди гражданских не было жертв, однако были повреждены 13 частных домов .

В то же время Президент Украины Владимир Зеленский назвал количество сбитых дронов "важным результатом" и подчеркнул, что "украинцы могут полностью оградить свое небо от российских ударов, когда имеют для этого достаточное обеспечение".