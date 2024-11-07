Чиновники розікрали кошти на відбудову зруйнованого житла в Гостомелі

Правоохоронці та затриманий фігурант. Фото: npu.gov.ua

У Київській області чиновники розікрали кошти на відбудові зруйнованого російськими окупантами житла в Гостомелі. Підозру оголосили п'ятьом учасникам фінансової оборудки.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції у четвер, 7 листопада.

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Серед підозрюваних — колишній заступник голови Гостомельської селищної військово-цивільної адміністрації, ексначальник відділу та троє його співробітників. Вони уклали декілька договорів з підрядником, але власники приватних будинків змушені були завершувати відновлювальні роботи за власний рахунок. Лише по кількох угодах сума, яку привласнили підозрювані, становить 600 000 гривень.

Правоохоронці встановили, що організатором фінансової афери виявилась на той час керівниця відділу.

Правоохоронець та затриманий фігурант. Фото: npu.gov.ua

Кожен учасник злочинної групи чітко виконував свою роль:

координація дій членів угруповання;

пошук зруйнованих об'єктів нерухомості;

підготовка необхідної документації;

організація угод з підрядниками;

технічний нагляд за відновленням житла.

Встановлено, що для відновлення житлових будинків, пошкоджених внаслідок бойових дій окупантів навесні 2022 року, адміністрація уклала низку прямих угод із фіктивною компанією, що нібито спеціалізувалася на ремонті та будівництві житла.

Кошторис цих угод варіювався від 100 000 до 500 000 гривень. Загалом компанія отримала на свої рахунки понад 6 000 000 гривень з державного бюджету.

"Відповідно до підписаних договорів підрядник мав реставрувати десятки пошкоджених російською армією будинків за лічені місяці — заміна даху, вікон, фасаду тощо. Проте фігуранти планували "відновлювати" будинки за власним планом. Використовуючи службові повноваження, посадовці вносили до актів виконаних робіт відомості щодо їх об’ємів та вартості, які не відповідали дійсності, після чого особисто підписували документи. Як наслідок, потерпілі власники приватних осель закінчували відновлювальні роботи за власний кошт", — йдеться у повідомленні.

Лише за шістьма угодами, укладеними з лютого по травень 2023 року, сума підтверджених експертизою збитків становить 650 тисяч гривень. За попередніми оцінками, сума може сягати десятків мільйонів гривень.

Правоохоронці та затримана фігурантка. Фото: npu.gov.ua

Під час обшуків в офісних приміщеннях та за місцями проживання фігурантів на території міста Києва та Київської області поліцейські вилучили 150 000 доларів, службову документацію фінансово-господарської діяльності, печатки, компʼютерну техніку, автомобілі, мобільні телефони та "чорнові" записи.

Покарання фігурантам

"На підставі зібраних доказів ексзаступнику голови селищної ВЦА, колишній заступниці відділу та трьом працівникам адміністрації слідчі повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене у складі організованої злочинної групи) Кримінального кодексу України", — йдеться у повідомленні.

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Київській області судили керівника складу будівельних матеріалів, який розтратив майно підприємства на суму понад 1,5 мільйона гривень.

Також у прифронтовій зоні Харківської області почастішали випадки крадіжок електрообладнання, і загальна сума збитків вже перевищила 17,5 мільйона гривень.