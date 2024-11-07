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На Киевщине чиновники разворовали деньги на отстройке Гостомеля

7 ноября 2024 14:34
Аркадий Пастула - Редактор
Чиновники разворовали средства на восстановление разрушенного жилья в Гостомеле
Правоохранители и задержанный фигурант. Фото: npu.gov.ua
Аркадий Пастула - Редактор

В Киевской области чиновники разворовали средства на восстановлении разрушенного российскими оккупантами жилья в Гостомеле. Подозрение объявили пяти участникам финансовой сделки.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в четверг, 7 ноября.

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Среди подозреваемых — бывший заместитель председателя Гостомельской поселковой военно-гражданской администрации, экс-начальник отдела и трое его сотрудников. Они заключили несколько договоров с подрядчиком, но владельцы частных домов вынуждены были завершать восстановительные работы за свой счет. Только по нескольким сделкам сумма, которую присвоили подозреваемые, составляет 600 000 гривен.

Правоохранители установили, что организатором финансовой аферы оказалась в то время руководительница отдела.

Чиновники украли деньги на восстановлении Гостомеля
Правоохранитель и задержанный фигурант. Фото: npu.gov.ua

Каждый участник преступной группы четко выполнял свою роль:

  • координация действий членов группировки;
  • поиск разрушенных объектов недвижимости;
  • подготовка требуемой документации;
  • организация сделок с подрядчиками;
  • техническое наблюдение за восстановлением жилья.

Установлено, что для восстановления жилых домов, поврежденных в результате боевых действий оккупантов весной 2022 года, администрация заключила ряд прямых сделок с фиктивной компанией, которая якобы специализировалась на ремонте и строительстве жилья.

Смета этих сделок варьировалась от 100 000 до 500 000 гривен. В целом компания получила на свои счета более 6 000 000 гривен из государственного бюджета.

"Согласно подписанным договорам подрядчик должен был реставрировать десятки поврежденных российской армией домов за считанные месяцы — замена крыши, окон, фасада и тому подобное. Однако фигуранты планировали "восстанавливать" дома по собственному плану. Используя служебные полномочия, должностные лица вносили в акты выполненных работ сведения об их объемах и стоимости, которые не соответствовали действительности, после чего лично подписывали документы. Как следствие, пострадавшие владельцы частных домов заканчивали восстановительные работы за свой счет", — говорится в сообщении.

Только по шести соглашениям, заключенным с февраля по май 2023 года, сумма подтвержденных экспертизой убытков составляет 650 тысяч гривен. По предварительным оценкам, сумма может достигать десятков миллионов гривен.

Хищение средств на восстановлении Гостомеля
Правоохранители и задержанная фигурантка. Фото: npu.gov.ua

Во время обысков в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов на территории города Киева и Киевской области полицейские изъяли 150 000 долларов, служебную документацию финансово-хозяйственной деятельности, печати, компьютерную технику, автомобили, мобильные телефоны и "черновые" записи.

Наказание фигурантам

"На основании собранных доказательств экс-заместителю председателя поселковой ВГА, бывшему заместителю отдела и трем работникам администрации следователи сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в составе организованной преступной группы) Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.

Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и конфискацией имущества.

Напомним, в Киевской области судили руководителя склада строительных материалов, растратившего имущество предприятия на сумму более 1,5 миллиона гривен.

Также в прифронтовой зоне Харьковской области участились случаи воровства электрооборудования, и общая сумма убытков уже превысила 17,5 миллиона гривен.

Гостомель воровство чиновники деньги война Киевская область

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