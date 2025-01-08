У селі Мила на Київщині підпалили авто Tesla - поліція з'ясувала обставини

Згоріле авто. Фото: Нацполіція

У Київській області чоловік підпалив автомобіль свого знайомого. Причиною такого вчинку став сімейний конфлікт.

Про це повідомила пресслужба Поліції Київщини у Telegram у середу, 8 січня.

Читайте також:

Підпалив авто знайомого

Днями до поліції звернувся 56-річний мешканець села Мила та повідомив про загоряння його автомобіля Tesla. Працівники ДСНС ліквідували пожежу.

Правоохоронці за допомогою камер відеонагляду встановили, що це був підпал: чоловік переліз через паркан та облив рушники запальною сумішшю, які поклав перед колесами авто. Далі зловмисник підпалив їх, а коли транспортний засіб загорівся — втік з місця.

З'ясувалося, що авто підпалив 49-річний місцевий мешканець, який є знайомим постраждалого. Поліція зазначає, що причиною вчинку став сімейний конфлікт.

Палію повідомили про підозру, тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Скриншот допису поліції

Нагадаємо, у Миколаєві чоловік кинув страйкбольну гранату у заклад громадського харчування. Зловмисника затримали правоохоронці.

А у Києві юнак намагався підпалити прапорці на Майдані Незалежності, які встановлені на честь загиблих воїнів.