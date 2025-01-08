В селе Мила на Киевщине подожгли авто Tesla - полиция выяснила обстоятельства

Сгоревшее авто. Фото: Нацполиция

В Киевской области мужчина поджег автомобиль своего знакомого. Причиной такого поступка стал семейный конфликт.

Об этом сообщила пресс-служба Полиции Киевщины в Telegram в среду, 8 января.

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Поджег авто знакомого

На днях в полицию обратился 56-летний житель села Мила и сообщил о возгорании его автомобиля Tesla. Работники ГСЧС ликвидировали пожар.

Правоохранители с помощью камер видеонаблюдения установили, что это был поджог: мужчина перелез через забор и облил полотенца зажигательной смесью, которые положил перед колесами авто. Далее злоумышленник поджег их, а когда транспортное средство загорелось — скрылся с места.

С'выяснилось, что авто поджег 49-летний местный житель, который является знакомым пострадавшего. Полиция отмечает, что причиной поступка стал семейный конфликт.

Поджигателю сообщили о подозрении, теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Скриншот поста полиции

Напомним, в Николаеве мужчина бросил страйкбольную гранату в заведение общественного питания. Злоумышленника задержали правоохранители.

А в Киеве юноша пытался поджог флажков на Майдане Независимости, которые установлены в честь погибших воинов.