Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow На Київщині чоловік посеред вулиці кинув гранату — що відомо arrow

На Київщині чоловік посеред вулиці кинув гранату — що відомо

17 червня 2024 23:54
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Вибух на Київщині — чоловік кинув гранату на вулиці
Затриманий чоловік. Фото: поліція Київської області
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У Сквирській громаді Київської області чоловік, вийшовши з магазину, кинув гранату. В результаті вибуху постраждали перехожа та сам злочинець. 

Про це повідомила пресслужба поліції Київської області.

Читайте також:

Вибух на Київщині 18 червня

Про інцидент поліцію сповістила очевидець. Заявниця також надала опис зовнішності та одягу злочинця, після чого поліцейські почали заходи щодо його пошуку та арешту. На місце події прибула слідчо-оперативна група з Білоцерківського районного управління поліції, кінологи та фахівці-вибухотехніки.

Оперативники вже ввечері затримали 32-річного порушника. Правоохоронцям стало відомо, що злочинець знайшов гранату у селі за допомогою металошукача на початку квітня цього року, після чого незаконно зберігав її вдома. Раніше в нього вже були проблеми із законом через побиття знайомої та носіння холодної зброї. Затриманого помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слід від вибуху. Фото: поліція Київської області
Слід від вибуху. Фото: поліція Київської області

Нагадаємо, на Харківщині чоловіку, який знайшов та зберігав гранату Ф-1, слідчі повідомили про підозру. Крім того, на вулиці він погрожував нею перехожому.

Раніше у Києві затримали чоловіка, який підірвав гранату у Шевченківському районі 9 червня. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Україна
поліція
вибух
боєприпаси
граната
Київська область

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

5 червня 2024
Text

09:54 Попенко заявив, що українцям у містах доведеться переїжджати взимку в приватний сектор