Вибух на Київщині — чоловік кинув гранату на вулиці

Затриманий чоловік. Фото: поліція Київської області

У Сквирській громаді Київської області чоловік, вийшовши з магазину, кинув гранату. В результаті вибуху постраждали перехожа та сам злочинець.

Про це повідомила пресслужба поліції Київської області.

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Про інцидент поліцію сповістила очевидець. Заявниця також надала опис зовнішності та одягу злочинця, після чого поліцейські почали заходи щодо його пошуку та арешту. На місце події прибула слідчо-оперативна група з Білоцерківського районного управління поліції, кінологи та фахівці-вибухотехніки.

Оперативники вже ввечері затримали 32-річного порушника. Правоохоронцям стало відомо, що злочинець знайшов гранату у селі за допомогою металошукача на початку квітня цього року, після чого незаконно зберігав її вдома. Раніше в нього вже були проблеми із законом через побиття знайомої та носіння холодної зброї. Затриманого помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слід від вибуху. Фото: поліція Київської області

Нагадаємо, на Харківщині чоловіку, який знайшов та зберігав гранату Ф-1, слідчі повідомили про підозру. Крім того, на вулиці він погрожував нею перехожому.

Раніше у Києві затримали чоловіка, який підірвав гранату у Шевченківському районі 9 червня. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.