Вибух гранати в Києві 9 червня — правоохоронці затримали зловмисника

Правоохоронець та затриманий зловмисник. Фото: t.me/gunpKyiv

У Києві затримали чоловіка, який підірвав гранату у Шевченківському районі 9 червня. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у Telegram у понеділок, 10 червня.

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Вибух гранати в Києві

У поліції зазначили, що 9 червня близько 22:00 46-річний місцевий мешканець кинув гранату у вікно квартири на другому поверсі, в якій мешкає його рідний брат. Однак боєприпас відскочив від склопакета та вибухнув, впавши на землю.

Внаслідок цього поранення руки отримала 36-річна жінка, яка в цей час проходила на вулиці.

Поліцейські встановили місцезнаходження фігуранта та затримали його.

"За попередньою інформацією, мотивом скоєння злочину є конфлікт між порушником та його братом щодо права власності на квартиру. Крім того, відомо, що зловмисник раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення умисного вбивства", — йдеться у повідомленні.

За вказаним фактом розпочаті кримінальні провадження за хуліганство та незаконне поводження з бойовими припасами. Слідчі готують затриманому повідомлення про підозру у вчиненні злочинів. До того ж вирішується питання щодо обрання чоловіку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Допис поліції Києва. Фото: скриншот

Нагадаємо, 9 червня невідомий чоловік у Києві кинув гранату на фасад житлового будинку. Поблизу одного з під'їздів з'явилася вирва.

Також нещодавно в Київській області затримали чоловіка, який погрожував матері підірвати будинок. Йому загрожує до семи років в'язниці.