Вибух гранати в Києві 9 червня — правоохоронці затримали зловмисника

У Києві затримали чоловіка, який підірвав гранату в Шевченківському районі
У Києві затримали чоловіка, який підірвав гранату у Шевченківському районі 9 червня. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.
Про це повідомила пресслужба поліції Києва у Telegram у понеділок, 10 червня.
Вибух гранати в Києві
У поліції зазначили, що 9 червня близько 22:00 46-річний місцевий мешканець кинув гранату у вікно квартири на другому поверсі, в якій мешкає його рідний брат. Однак боєприпас відскочив від склопакета та вибухнув, впавши на землю.
Внаслідок цього поранення руки отримала 36-річна жінка, яка в цей час проходила на вулиці.
Поліцейські встановили місцезнаходження фігуранта та затримали його.
"За попередньою інформацією, мотивом скоєння злочину є конфлікт між порушником та його братом щодо права власності на квартиру. Крім того, відомо, що зловмисник раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення умисного вбивства", — йдеться у повідомленні.
За вказаним фактом розпочаті кримінальні провадження за хуліганство та незаконне поводження з бойовими припасами. Слідчі готують затриманому повідомлення про підозру у вчиненні злочинів. До того ж вирішується питання щодо обрання чоловіку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.
Нагадаємо, 9 червня невідомий чоловік у Києві кинув гранату на фасад житлового будинку. Поблизу одного з під'їздів з'явилася вирва.
Також нещодавно в Київській області затримали чоловіка, який погрожував матері підірвати будинок. Йому загрожує до семи років в'язниці.
Читайте Новини.LIVE!