Взрыв на Киевщине — мужчина бросил гранату на улице

Задержанный мужчина. Фото: полиция Киевской области

В Сквирской общине Киевской области мужчина, выйдя из магазина, бросил гранату. В результате взрыва пострадали прохожая и сам преступник.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

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Об инциденте полицию известила очевидец. Заявительница также представила описание внешности и одежды преступника, после чего полицейские начали меры по его поиску и аресту. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа из Белоцерковского районного управления полиции, кинологи и специалисты-взрывотехники.

Оперативники уже вечером задержали 32-летнего нарушителя. Правоохранителям стало известно, что преступник нашел гранату в деревне с помощью металлоискателя в начале апреля этого года, после чего незаконно хранил ее дома. Ранее у него уже были проблемы с законом из-за избиения знакомой и ношения холодного оружия. Задержанного поместили в изолятор временного содержания.

Следует от взрыва. Фото: полиция Киевской области

Напомним, в Харьковской области мужчине, который нашел и хранил гранату Ф-1, следователи сообщили о подозрении. Кроме того, на улице он угрожал ею прохожему.

Ранее в Киеве задержали мужчину, взорвавшего гранату в Шевченковском районе 9 июня. Ему грозит до семи лет лишения свободы.