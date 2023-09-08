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На Київщині чоловік розбещував власну доньку: деталі жахливого інциденту

8 вересня 2023 14:36
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
На Київщині чоловік розбещував власну доньку: деталі жахливого інциденту
Насильство над дитиною. Ілюстративне фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У Київській області засудили чоловіка до 12 років за ґратами за систематичне ґвалтування доньки. Також зловмисник змушував неповнолітню робити інтимні фото.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

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Що відомо про жахливий інцидент

За даними слідства, чоловік упродовж кількох років систематично розбещував свою доньку.

Чоловік та дівчинка жили окремо, тому зловмисник запрошував її до себе додому та неодноразово ґвалтував 13-річну дитину.

Окрім цього, він примушував підлітка робити інтимні фото та надсилати йому на телефон. Потім зловмисник вказані файли він продавав користувачам в мережі інтернет.

Покарання фігуранту справи

Під час судового розгляду чоловік заперечував свою вину.

Однак на підставі зібраних під час досудового розслідування доказів прокурори повністю довели його провину.

Фігуранта справи кинули за ґрати на 12 років. Також відомості про нього внесені до Реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Києві правоохоронці повідомили про підозру 43-річному зловмиснику, який хотів зґвалтувати 12-річного підлітка. Жахливий інцидент стався у парку Партизанської слави.

Додамо, у Києві поліція затримала 25-річного чоловіка, який розбещував 12-річну дівчинку. Йому загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Також у Київській області зловмисник затягнув 13-річну дівчинку до себе в машину і зґвалтував її. Правоохоронці повідомили йому про підозру.

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