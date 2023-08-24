Розбещував 12-річну дівчинку: у Києві затримали злочинця

Поліція затримала чоловіка. Фото: Київська міська прокуратура

У Києві поліція затримала 25-річного чоловіка, який розбещував 12-річну дівчинку. Йому загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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У чому підозрюють чоловіка

Повідомляється, що уродженець Харківщини, перебуваючи у ліфті багатоповерхівки, вчинив розпусні дії відносно неповнолітньої дівчинки.

Окрім цього, його підозрюють у зберіганні наркотичних засобів без мети збуту.

Поліція затримала підозрюваного

Відтак, Святошинська окружна прокуратура затримала злочинця. Після цього правоохоронці провели обшуки за місцем проживання, під час яких вилучили речовину, схожу на наркотичний засіб.

Відомо, що раніше він був неодноразово судимий за дезертирство та зберігання наркотиків.

Йому загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, у столиці правоохоронці затримали водія в алкогольному спʼянінні, який їхав у комендантську годину. Чоловік також нецензурно висловлювався до поліцейських.

Додамо, що днями в Подільському районі столиці чоловік обікрав пенсіонерку. Поліціянти вже затримали крадія.