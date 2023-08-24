Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Розбещував 12-річну дівчинку: у Києві затримали злочинця arrow

Розбещував 12-річну дівчинку: у Києві затримали злочинця

24 серпня 2023 18:56
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Розбещував 12-річну дівчинку: у Києві затримали злочинця
Поліція затримала чоловіка. Фото: Київська міська прокуратура
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Києві поліція затримала 25-річного чоловіка, який розбещував 12-річну дівчинку. Йому загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Читайте також:

У чому підозрюють чоловіка

Повідомляється, що уродженець Харківщини, перебуваючи у ліфті багатоповерхівки, вчинив розпусні дії відносно неповнолітньої дівчинки. 

Окрім цього, його підозрюють у зберіганні наркотичних засобів без мети збуту. 

Поліція затримала підозрюваного

Відтак, Святошинська окружна прокуратура затримала злочинця. Після цього правоохоронці провели обшуки за місцем проживання, під час яких вилучили речовину, схожу на наркотичний засіб.

Відомо, що раніше він був неодноразово судимий за дезертирство та зберігання наркотиків.

Йому загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, у столиці правоохоронці затримали водія в алкогольному спʼянінні, який їхав у комендантську годину. Чоловік також нецензурно висловлювався до поліцейських.

Додамо, що днями в Подільському районі столиці чоловік обікрав пенсіонерку. Поліціянти вже затримали крадія.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

None

День незалежності України — яка ціна свободи

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз