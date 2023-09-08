В Киевской области мужчина развращал собственную дочь: детали ужасного инцидента

Насилие над ребёнком. Иллюстративное фото: google.com

В Киевской области приговорили мужчину к 12 годам за решеткой за систематическое изнасилование дочери. Также злоумышленник заставлял несовершеннолетнюю делать интимные фото.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

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Что известно об ужасном инциденте

По данным следствия, мужчина на протяжении нескольких лет систематически развращал свою дочь.

Мужчина и девочка жили отдельно, поэтому злоумышленник приглашал ее к себе домой и не раз насиловал 13-летнего ребенка.

Кроме того, он заставлял подростка делать интимные фото и посылать ему на телефон. Затем злоумышленник указанных файлов он продавал пользователям в сети интернет.

Наказание фигуранту дела

Во время судебного разбирательства мужчина отрицал свою вину.

Однако на основании собранных в ходе досудебного расследования доказательств прокуроры полностью доказали его вину.

Фигуранта дела бросили за решетку на 12 лет. Также сведения о нем внесены в Реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве правоохранители сообщили о подозрении 43-летнему злоумышленнику, который хотел изнасиловать 12-летнего подростка . Ужасный инцидент произошел в парке Партизанской славы.

Добавим, в Киеве полиция задержала 25-летнего мужчину, который развращал 12-летнюю девочку. Ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Также в Киевской области злоумышленник затащил 13-летнюю девочку к себе в машину и изнасиловал ее . Правоохранители сообщили ему о подозрении.