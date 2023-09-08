В Киевской области мужчина развращал собственную дочь: детали ужасного инцидента
В Киевской области приговорили мужчину к 12 годам за решеткой за систематическое изнасилование дочери. Также злоумышленник заставлял несовершеннолетнюю делать интимные фото.
Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.
Что известно об ужасном инциденте
По данным следствия, мужчина на протяжении нескольких лет систематически развращал свою дочь.
Мужчина и девочка жили отдельно, поэтому злоумышленник приглашал ее к себе домой и не раз насиловал 13-летнего ребенка.
Кроме того, он заставлял подростка делать интимные фото и посылать ему на телефон. Затем злоумышленник указанных файлов он продавал пользователям в сети интернет.
Наказание фигуранту дела
Во время судебного разбирательства мужчина отрицал свою вину.
Однако на основании собранных в ходе досудебного расследования доказательств прокуроры полностью доказали его вину.
Фигуранта дела бросили за решетку на 12 лет. Также сведения о нем внесены в Реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего.
Напомним, ранее мы писали, что в Киеве правоохранители сообщили о подозрении 43-летнему злоумышленнику, который хотел изнасиловать 12-летнего подростка . Ужасный инцидент произошел в парке Партизанской славы.
Добавим, в Киеве полиция задержала 25-летнего мужчину, который развращал 12-летнюю девочку. Ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.
Также в Киевской области злоумышленник затащил 13-летнюю девочку к себе в машину и изнасиловал ее . Правоохранители сообщили ему о подозрении.