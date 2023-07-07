Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow На Київщині чоловік розкопав могилу та дістав тіло померлого arrow

На Київщині чоловік розкопав могилу та дістав тіло померлого

7 липня 2023 14:21
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
На Київщині чоловік розкопав могилу та дістав тіло померлого
На Київщині чоловік розкопав могилу та дістав тіло померлого. Фото: поліція Київщини
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

На Київщині в Броварському районі стався жахлива подія. Там 51-річний вандал розкопав могилу на центральному цвинтарі та дістав тіло померлого.

Про це повідомляє поліція Київщини.

Читайте також:

Вчинив наругу над могилою

Чоловік із села Гоголів Броварського району прибув до центрального цвинтаря, розкопав могилу і дістав тіло померлого.

Після цього чоловік перемістив тіло на територію домоволодіння односельця.

"Про подію до поліції повідомив власник оселі, який і виявив тіло", — йдеться в повідомленні.

 

На Київщині чоловік розкопав могилу та дістав тіло померлого. Фото: поліція Київщини

Покарання правопорушнику

За фактом наруги над могилою та незаконним заволодінням тілом померлого слідчі, за процесуальним керівництвом Броварської прокуратури повідомили фігуранту про підозру.

 

Нагадаємо, раніше ми писали, що поліція Київської області почала розслідування трагічного інциденту, внаслідок якого загинув багатодітний батько. Усе сталось через смертельний удар.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

None

Спецпроєкт "Герої в тилу": як команда "Зоопатруля" рятувала тварин від голодної смерті

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

10:16 Трубін отримав пропозицію від відомого клубу: "Шахтар" прощається з голкіпером

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз