На Київщині чоловік розкопав могилу та дістав тіло померлого. Фото: поліція Київщини

На Київщині в Броварському районі стався жахлива подія. Там 51-річний вандал розкопав могилу на центральному цвинтарі та дістав тіло померлого.

Про це повідомляє поліція Київщини.

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Вчинив наругу над могилою

Чоловік із села Гоголів Броварського району прибув до центрального цвинтаря, розкопав могилу і дістав тіло померлого.

Після цього чоловік перемістив тіло на територію домоволодіння односельця.

"Про подію до поліції повідомив власник оселі, який і виявив тіло", — йдеться в повідомленні.

На Київщині чоловік розкопав могилу та дістав тіло померлого. Фото: поліція Київщини

Покарання правопорушнику

За фактом наруги над могилою та незаконним заволодінням тілом померлого слідчі, за процесуальним керівництвом Броварської прокуратури повідомили фігуранту про підозру.

Нагадаємо, раніше ми писали, що поліція Київської області почала розслідування трагічного інциденту, внаслідок якого загинув багатодітний батько. Усе сталось через смертельний удар.