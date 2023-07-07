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На Київщині бійка закінчилась вбивством багатодітного батька

7 липня 2023 13:17
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
На Київщині бійка закінчилась вбивством багатодітного батька
На Київщині бійка закінчилась вбивством багатодітного батька. Фото: поліція Київщини
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Поліція Київської області почала розслідування трагічного інциденту, внаслідок якого загинув багатодітний батько. Усе сталось через смертельний удар.

Про це повідомляє поліція Київщини.

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Смертельний удар

Інцидент трапився в червні в місті Ірпінь. На одній із вулиць міста між 41-річним потерпілим та молодиком виник словесний конфлікт.

На Київщині бійка закінчилась вбивством багатодітного батька. Фото: поліція Київщини

Під час суперечки 25-річний правопорушник наніс удар по обличчю чоловіка —  той впав і вдарився потилицею об асфальт.

"Вже в лікарні потерпілому діагностували перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку. У зв’язку з травмами, чоловік помер у лікарні 5 липня", — йдеться в повідомленні.

 

На Київщині бійка закінчилась вбивством багатодітного батька. Фото: поліція Київщини

Покарання зловмиснику

Наразі слідчі Бучанського управління поліції Київщини, під процесуальним керівництвом Бучанської окружної прокуратури, оголосили фігурантові про підозру за фактом вбивства, вчиненого через необережність [ч. 1 ст. 119 ККУ]. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що до Дніпровського управління поліції із заявою звернулась місцева мешканка і повідомила, що її чоловік вчиняє стосовно неї домашнє насильство. Також ображає її лайкою і погрожує побиттям.

Додамо, що Оболонська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт  відносно директора товариства за обвинуваченням у заволодінні чужим майном. Його звинувачують у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні  ( ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

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