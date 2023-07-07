На Київщині бійка закінчилась вбивством багатодітного батька
Поліція Київської області почала розслідування трагічного інциденту, внаслідок якого загинув багатодітний батько. Усе сталось через смертельний удар.
Про це повідомляє поліція Київщини.
Смертельний удар
Інцидент трапився в червні в місті Ірпінь. На одній із вулиць міста між 41-річним потерпілим та молодиком виник словесний конфлікт.
Під час суперечки 25-річний правопорушник наніс удар по обличчю чоловіка — той впав і вдарився потилицею об асфальт.
"Вже в лікарні потерпілому діагностували перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку. У зв’язку з травмами, чоловік помер у лікарні 5 липня", — йдеться в повідомленні.
Покарання зловмиснику
Наразі слідчі Бучанського управління поліції Київщини, під процесуальним керівництвом Бучанської окружної прокуратури, оголосили фігурантові про підозру за фактом вбивства, вчиненого через необережність [ч. 1 ст. 119 ККУ]. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше ми писали, що до Дніпровського управління поліції із заявою звернулась місцева мешканка і повідомила, що її чоловік вчиняє стосовно неї домашнє насильство. Також ображає її лайкою і погрожує побиттям.
Додамо, що Оболонська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно директора товариства за обвинуваченням у заволодінні чужим майном. Його звинувачують у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні ( ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).