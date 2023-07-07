В Киевской области мужчина раскопал могилу и достал тело умершего. Фото: полиция Киевщины

В Киевской области в Броварском районе произошло ужасное событие. Там 51-летний вандал раскопал могилу на центральном кладбище и достал тело умершего.

Об этом сообщает полиция Киевщины.

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Совершил надругательство над могилой

Мужчина из села Гоголев Броварского района прибыл к центральному кладбищу, раскопал могилу и достал тело умершего.

После этого мужчина переместил тело на территорию домовладения односельчанина.

"О событии в полицию сообщил владелец дома, который и обнаружил тело", — говорится в сообщении.

В Киевской области мужчина раскопал могилу и достал тело умершего. Фото: полиция Киевщины

Наказание правонарушителю

По факту надругательства над могилой и незаконным завладением телом умершего следователи, по процессуальному руководству Броварской прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении.

Напомним, ранее мы писали, что полиция Киевской области начала расследование трагического инцидента, в результате которого погиб многодетный отец. Все произошло из-за смертельного удара.