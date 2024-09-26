На Київщині чоловік 33 рази вдарив жінку ножем — як його покарав суд

Суддя під час засідання. Ілюстративне фото: freepik.com

У Київській області чоловік під час розпивання алкогольних напоїв через ревнощі вбив свою співмешканку, завдавши 33 ножових удари. Його засудили до восьми років позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба Київської обласної прокуратури у четвер, 26 вересня.

Читайте також:

Деталі справи

Прокурори у суді довели, що у липні минулого року в селі Шевченкове Броварського району під час вживання алкогольних напоїв між співмешканцями на ґрунті ревнощів виник конфлікт.

Після цього чоловік схопив кухонний ніж та завдав ним жінці 33 удари в шию та обличчя. Від отриманих колото-різаних поранень вона померла на місці.

Рішення суду

Врахувавши повні й обґрунтовані докази суд визнав винним 34-річного мешканця Київщини в умисному вбивстві та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на вісім років.

"Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку", — наголосили в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у місті Славутич Київської області чоловік вбив, а потім закопав у лісі жінку. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Також ми писали, що перед судом постануть троє злочинців, які у Харкові на замовлення вбили чоловіка, завдавши йому понад 200 ударів ломом і битою.