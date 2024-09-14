У Славутичі чоловік жорстоко вбив та закопав жінку у лісі — деталі жахливого злочину

Працівник правоохоронних органів. Ілюстративне фото: Нацполіція

У місті Славутич Київської області чоловік вбив, а потім закопав у лісі жінку. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Київської області у суботу, 14 вересня.

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Деталі злочину

За даними правоохоронців, у вбивстві підозрюється 54-річний чоловік.

"33-річна жінка перебувала у компанії двох знайомих чоловіків. Поліцейські встановили, що того дня компанія вживала спиртні напої", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що один з чоловіків пішов додому, а між фігурантом та жінкою стався конфлікт. Чоловік завдав знайомій ударів руками по голові та тілу. Жінка від отриманих травм померла на місці.

"Після скоєного фігурант намагався приховати вчинене, помістив тіло до багажника свого автомобіля та вивіз до лісу неподалік міста і закопав.Поліцейські затримали зловмисника та помістили до ізолятора тимчасового тримання", — додали правоохоронці.

Вони наголосили, що чоловіку повідомили про підозру у скоєнні злочину. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.