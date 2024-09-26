В Киевской области мужчина 33 раза ударил женщину ножом — как его наказал суд

Судья во время заседания. Иллюстративное фото: freepik.com

В Киевской области мужчина во время распития алкогольных напитков из-за ревности убил свою сожительницу, нанеся 33 ножевых удара. Его приговорили к восьми годам лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной прокуратуры в четверг, 26 сентября.

Читайте также:

Детали дела

Прокуроры в суде доказали, что в июле прошлого года в селе Шевченково Броварского района во время употребления алкогольных напитков между сожниками на почве ревности возник конфликт.

После этого мужчина схватил кухонный нож и нанес им женщине 33 удара в шею и лицо. От полученных колото-резанных ранений она умерла на месте.

Решение суда

Учитывая полные и обоснованные доказательства, суд признал виновным 34-летнего жителя Киевщины в умышленном убийстве и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет.

"Приговор суда вступает в законную силу через тридцать дней со дня его провозглашения, если он не будет обжалован в апелляционном порядке", — подчеркнули в прокуратуре.

Напомним, ранее мы сообщали, что в городе Славутич Киевской области мужчина убил, а затем закопал в лесу женщину. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Также мы писали, что перед судом предстанут трое преступников, которые в Харькове по заказу убили мужчину, нанеся ему более 200 ударов ломом и битой.