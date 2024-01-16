На Київщині чоловік збив підлітка та втік з місця ДТП
На Київщині водій наїхав на 16-річного підлітка та втік з місця ДТП. Правоохоронці оперативно розшукали та затримали порушника.
Про це повідомляє поліція Київської області.
На Київщині водій збив підлітка і втік
Повідомляється, що аварія сталася у селі Плесецьке Фастівського району. Там 38-річний водій наїхав на 16-річного пішохода та зник з місця події.
Потерпілого з тілесними ушкодженнями госпіталізували до медичного закладу.
Тим часом правоохоронці оперативно розшукали та затримали втікача, а також вилучили у нього автомобіль. Фігуранту повідомили про підозру.
Нагадаємо, на Харківщині сталася масштабна ДТП на трасі Харків — Суми. Внаслідок зіткнення двох автомобілів постраждали семеро людей, серед яких є дитина.
Додамо, днями у центрі Львова сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легкового автомобіля. Водій не впорався з кермом та врізався у зупинку громадського транспорту біля оперного театру.
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