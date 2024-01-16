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На Київщині чоловік збив підлітка та втік з місця ДТП

16 січня 2024 14:15
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
На Київщині чоловік збив підлітка та втік з місця ДТП
Поліцейські затримали фігуранта. Фото: Національна поліція
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

На Київщині водій наїхав на 16-річного підлітка та втік з місця ДТП. Правоохоронці оперативно розшукали та затримали порушника. 

Про це повідомляє поліція Київської області. 

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Повідомляється, що аварія сталася у селі Плесецьке Фастівського району. Там 38-річний водій наїхав  на 16-річного пішохода та зник з місця події. 

Потерпілого з тілесними ушкодженнями госпіталізували до медичного закладу. 

Тим часом правоохоронці оперативно розшукали та затримали втікача, а також вилучили у нього автомобіль. Фігуранту повідомили про підозру. 

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Автівка, яку вилучили у фігуранта. Фото: Національна поліція

Нагадаємо, на Харківщині сталася масштабна ДТП на трасі Харків — Суми. Внаслідок зіткнення двох автомобілів постраждали семеро людей, серед яких є дитина. 

Додамо, днями у центрі Львова сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легкового автомобіля. Водій не впорався з кермом та врізався у зупинку громадського транспорту біля оперного театру.

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Київська область
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