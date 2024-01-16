В Киевской области мужчина сбил подростка и скрылся с места ДТП

Полицейские задержали фигуранта. Фото: Национальная полиция

В Киевской области водитель наехал на 16-летнего подростка и скрылся с места ДТП. Правоохранители оперативно разыскали и задержали нарушителя.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

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Сообщается, что авария произошла в селе Плесецкое Фастовского района. Там 38-летний водитель наехал на 16-летнего пешехода и скрылся с места происшествия.

Пострадавшего с телесными повреждениями госпитализировали в медицинское учреждение.

Между тем, правоохранители оперативно разыскали и задержали беглеца, а также изъяли у него автомобиль. Фигуранту сообщили о подозрении.

Автомобиль, изъятый у фигуранта. Фото: Национальная полиция

Напомним, в Харьковской области произошло масштабное ДТП на трассе Харьков — Сумы. В результате столкновения двух автомобилей пострадали семь человек, среди которых есть ребенок.

Добавим, на днях в центре Львова произошло ДТП с участием легкового автомобиля. Водитель не справился с рулем и врезался в остановку общественного транспорта возле оперного театра.