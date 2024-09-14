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В Киевской области мужчина жестоко убил и закопал в лесу женщину — детали от полиции

14 сентября 2024 13:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
В Славутиче мужчина жестоко убил и закопал женщину в лесу — детали ужасного преступления
Работник правоохранительных органов. Иллюстративное фото: Нацполиция
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В городе Славутич Киевской области мужчина убил, а затем закопал в лесу женщину. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области в субботу, 14 сентября.

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Детали преступления

По данным правоохранителей, в убийстве подозревается 54-летний мужчина.

"33-летняя женщина находилась в компании двух знакомых мужчин. Полицейские установили, что в тот день компания употребляла спиртные напитки", — говорится в сообщении.

Отмечается, что один из мужчин ушел домой, а между фигурантом и женщиной произошел конфликт. Мужчина нанес знакомой удары руками по голове и телу. Женщина от полученных травм скончалась на месте.

"После содеянного фигурант пытался скрыть содеянное, поместил тело в багажник своего автомобиля и вывез в лес неподалеку от города и закопал. Полицейские задержали злоумышленника и поместили в изолятор временного содержания", — добавили правоохранители.

Они подчеркнули, что мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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Мужчина закопал убитую женщину в лесу. Фото: полиция Киевской области

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