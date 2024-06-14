У Київській області вибухи

Вибух. Ілюстративне фото: Associated Press

Вдень 14 червня у Києві та області пролунали вибухи. У небі над регіоном працюють сили протиповітряної оборони по ворожих цілях.

Про це повідомили пресслужби Київській обласній військовій адміністрації та Повітряних сил Збройних сил України у п’ятницю, 14 червня.

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Вдень 14 червня у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу.

Спершу у Повітряних силах ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку над Київщиною.

Пізніше у Києві та області пролунали кілька вибухів. У Повітряних силах повідомили про роботу українських захисників по російському безпілотнику.

В обласній владі закликали перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги.

Тим часом у Київській міській військовій адміністрації уточнили, що бойова робота ведеться на околицях Києва.

Нагадаємо, в Україні, вдень, 14 червня, оголошено повітряну тривогу. Повідомляють про ракетну загрозу для низки регіонів.

Також сьогодні зранку Україною ширилася масштабна повітряна тривога через можливість застосування аеробалістичних ракет "Кинджал".

Гуділи сирени й рано вранці — повідомлялося про зліт російських стратегічних бомбардувальників-ракетоносіїв.