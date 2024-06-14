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На Київщині чути вибухи — що відомо

14 червня 2024 14:50
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Улинець Юлія
редактор
У Київській області вибухи
Вибух. Ілюстративне фото: Associated Press
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

Вдень 14 червня у Києві та області пролунали вибухи. У небі над регіоном працюють сили протиповітряної оборони по ворожих цілях. 

Про це повідомили пресслужби Київській обласній військовій адміністрації та Повітряних сил Збройних сил України у п’ятницю, 14 червня.

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Вибухи у Києві — ППО працює по ворожому безпілотнику

Вдень 14 червня у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу.

Спершу у Повітряних силах ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку над Київщиною.

 

 

Пізніше у Києві та області пролунали кілька вибухів. У Повітряних силах повідомили про роботу українських захисників по російському безпілотнику.

 

В обласній владі закликали перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги.

Тим часом у Київській міській військовій адміністрації уточнили, що бойова робота ведеться на околицях Києва.

 

Нагадаємо, в Україні, вдень, 14 червня, оголошено повітряну тривогу. Повідомляють про ракетну загрозу для низки регіонів.

Також сьогодні зранку Україною ширилася масштабна повітряна тривога через можливість застосування аеробалістичних ракет "Кинджал".

Гуділи сирени й рано вранці — повідомлялося про зліт російських стратегічних бомбардувальників-ракетоносіїв.

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