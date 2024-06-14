В Киевской области взрывы

В Киевской области слышны взрывы — что известно
Днем 14 июня в Киеве и области прогремели взрывы. В небе над регионом работают силы противовоздушной обороны по вражеским целям.
Об этом сообщили пресс-службы Киевской областной военной администрации и Воздушных сил Вооруженных сил Украины в пятницу, 14 июня.
Взрывы в Киеве — ПВО работает по вражескому беспилотнику
Днем 14 июня в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога.
Сначала в Воздушных силах ВСУ сообщили о ракетной опасности для Киевской области.
Позже в Киеве и области прогремели несколько взрывов. В Воздушных силах сообщили о работе украинских защитников по российскому беспилотнику.
В областных властях призывали находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги.
Между тем в Киевской городской военной администрации уточнили, что боевая работа ведется в окрестностях Киева.
Напомним, в Украине днем, 14 июня, объявлена воздушная тревога. Сообщают о ракетной угрозе ряду регионов.
Также сегодня утром по Украине ширилась масштабная воздушная тревога из-за возможности применения аэробаллистических ракет "Кинжал".
Гудели сирены и рано утром — сообщалось о взлете российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносителей.
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