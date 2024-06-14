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В Киевской области слышны взрывы — что известно

14 июня 2024 14:50
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Улинец Юлия
редактор
В Киевской области взрывы
Взрыв. Иллюстративное фото: Associated Press
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Днем 14 июня в Киеве и области прогремели взрывы. В небе над регионом работают силы противовоздушной обороны по вражеским целям.

Об этом сообщили пресс-службы Киевской областной военной администрации и Воздушных сил Вооруженных сил Украины в пятницу, 14 июня.

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Взрывы в Киеве — ПВО работает по вражескому беспилотнику

Днем 14 июня в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Сначала в Воздушных силах ВСУ сообщили о ракетной опасности для Киевской области.

 

 

Позже в Киеве и области прогремели несколько взрывов. В Воздушных силах сообщили о работе украинских защитников по российскому беспилотнику.

 

В областных властях призывали находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги.

Между тем в Киевской городской военной администрации уточнили, что боевая работа ведется в окрестностях Киева.

 

Напомним, в Украине днем, 14 июня, объявлена воздушная тревога. Сообщают о ракетной угрозе ряду регионов.

Также сегодня утром по Украине ширилась масштабная воздушная тревога из-за возможности применения аэробаллистических ракет "Кинжал".

Гудели сирены и рано утром — сообщалось о взлете российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносителей.

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Россия
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