Вибухи на Київщині ввечері 4 липня — що відомо

На Київщині чутно гучні вибухи — чим атакують окупанти
Вибухи у Київській області пролунали ввечері, 4 липня. Наразі там та у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Луганській, Донецькій та частині Черкаській областях оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомила пресслужба Київської обласної військової адміністрації у Telegram.
Вибухи на Київщині 4 липня
У Київській області зафіксовано рух російських безпілотників. Наразі у регіоні працюють сили протиповітряної оборони.
Людей закликали не фотографувати та не знімати роботу захисників.
"Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", — йдеться у повідомленні.
У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування окупантами ударних безпілотників.
Крім того, небезпека є й для Києва.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, окупанти атакували Кривий Ріг ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу восьмеро людей отримали поранення.
А через масований обстріл Києва 4 липня значні пошкодження зафіксовано у двох районах — Соломʼянському та Святошинському.
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