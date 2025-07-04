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Головна Київ На Київщині чутно гучні вибухи — чим атакують окупанти

На Київщині чутно гучні вибухи — чим атакують окупанти

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Дата публікації: 4 липня 2025 22:10
Вибухи на Київщині ввечері 4 липня — що відомо
Пожежа внаслідок вибуху. Фото ілюстративне: соцмережі

Вибухи у Київській області пролунали ввечері, 4 липня. Наразі там та у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Луганській, Донецькій та частині Черкаській областях оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомила пресслужба Київської обласної військової адміністрації у Telegram.

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Вибухи на Київщині 4 липня

У Київській області зафіксовано рух російських безпілотників. Наразі у регіоні працюють сили протиповітряної оборони.

Людей закликали не фотографувати та не знімати роботу захисників.

"Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", — йдеться у повідомленні.

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Допис Київської ОВА. Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування окупантами ударних безпілотників.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Крім того, небезпека є й для Києва.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог 4 липня
Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, окупанти атакували Кривий Ріг ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу восьмеро людей отримали поранення.

А через масований обстріл Києва 4 липня значні пошкодження зафіксовано у двох районах — Соломʼянському та Святошинському.

війна вибух Київська область обстріли ППО повітряна тривога
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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