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Главная Киев На Киевщине слышны громкие взрывы — чем атакуют оккупанты

На Киевщине слышны громкие взрывы — чем атакуют оккупанты

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Дата публикации 4 июля 2025 22:10
Взрывы на Киевщине вечером 4 июля — что известно
Пожар в результате взрыва. Фото иллюстративное: соцсети

Взрывы в Киевской области прогремели вечером 4 июля. Сейчас там и в Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Луганской, Донецкой и части Черкасской области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной военной администрации в Telegram.

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Взрывы на Киевщине 4 июля

В Киевской области зафиксировано движение российских беспилотников. Сейчас в регионе работают силы противовоздушной обороны.

Людей призвали не фотографировать и не снимать работу защитников.

"Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", — говорится в сообщении.

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Пост Киевской ОВА. Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения оккупантами ударных беспилотников.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Кроме того, опасность есть и для Киева.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит следующим образом:

Карта повітряних тривог 4 липня
Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, оккупанты атаковали Кривой Рог ударными беспилотниками. В результате обстрела восемь человек получили ранения.

А из-за массированного обстрела Киева 4 июля значительные повреждения зафиксированы в двух районах — Соломенском и Святошинском.

война взрыв Киевская область обстрелы ПВО воздушная тревога
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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