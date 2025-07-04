Взрывы на Киевщине вечером 4 июля — что известно

Пожар в результате взрыва. Фото иллюстративное: соцсети

Взрывы в Киевской области прогремели вечером 4 июля. Сейчас там и в Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Луганской, Донецкой и части Черкасской области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной военной администрации в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Взрывы на Киевщине 4 июля

В Киевской области зафиксировано движение российских беспилотников. Сейчас в регионе работают силы противовоздушной обороны.

Людей призвали не фотографировать и не снимать работу защитников.

"Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", — говорится в сообщении.

Пост Киевской ОВА. Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения оккупантами ударных беспилотников.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Кроме того, опасность есть и для Киева.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит следующим образом:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, оккупанты атаковали Кривой Рог ударными беспилотниками. В результате обстрела восемь человек получили ранения.

А из-за массированного обстрела Киева 4 июля значительные повреждения зафиксированы в двух районах — Соломенском и Святошинском.