Взрывы на Киевщине вечером 4 июля — что известно

На Киевщине слышны громкие взрывы — чем атакуют оккупанты
Взрывы в Киевской области прогремели вечером 4 июля. Сейчас там и в Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Луганской, Донецкой и части Черкасской области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной военной администрации в Telegram.
Взрывы на Киевщине 4 июля
В Киевской области зафиксировано движение российских беспилотников. Сейчас в регионе работают силы противовоздушной обороны.
Людей призвали не фотографировать и не снимать работу защитников.
"Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", — говорится в сообщении.
В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения оккупантами ударных беспилотников.
Кроме того, опасность есть и для Киева.
Сейчас карта тревог выглядит следующим образом:
Напомним, оккупанты атаковали Кривой Рог ударными беспилотниками. В результате обстрела восемь человек получили ранения.
А из-за массированного обстрела Киева 4 июля значительные повреждения зафиксированы в двух районах — Соломенском и Святошинском.
Читайте Новини.LIVE!