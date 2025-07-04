Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Масований обстріл Києва — скільки людей звернулися по допомогу

Масований обстріл Києва — скільки людей звернулися по допомогу

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 19:28
Обстріл Києва 4 липня — скільки жителів столиці звернулися по допому
Наслідки російського обстрілу Києва 4 липня. Фото: t.me/tkachenkotymur

Російські окупанти у ніч проти 4 липня масовано атакували Київ. У Соломʼянському та Святошинському районах зафіксовано значні пошкодження.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Обстріл Києва 4 липня

"Побиті будинки, вкручені в землю автівки. На жаль, з цього знову почався наш день. Ми всі бачимо наслідки чергового терористичного акту росіян. Маємо зосередитись на тому, щоб врятувати, локалізувати, допомогти, обʼєднатися", — наголосив Ткаченко.

Обстріл Києва 4 липня
Звернення киян по допомогу. Фото: t.me/tkachenkotymur

У розгорнутих штабах працюють фахівці служб РДА, правоохоронці та голови районів, яким начальник КМВА висловив подяку.

Крім того, Ткаченко подякував комунальникам, волонтерам, поліцейським, рятувальникам, а також юним киянам, які допомагають на місцях російських атак.

Соломʼянський район

У Соломʼянському районі Києва російська атака пошкодила 742 вікна. Наразі тривають роботи з вивезення сміття. Відомо, що комунальники вже вивезли 40 тонн будівельних відходів.

Рятувальник на місці російського обстрілу 4 липня
Рятувальник на місці російського обстрілу Києва 4 липня. Фото: t.me/tkachenkotymur

Жителі пошкоджених будинків подали 152 звернення на одноразову матеріальну допомогу. Йдеться про суму 10 тисяч гривень. Крім того, пʼять жителів подали заявки на компенсацію оренди житла, а ще дві родини — на відселення.

Святошинський район

Загалом в цьому районі по разову матеріальну допомогу звернулися 150 жителів, одна людина —  по допомогу щодо оренди житла.

Дитина допомагає ліквідовувати наслідки російського обстрілу Києва 4 липня
Дитина допомагає прибирати після російського обстрілу Києва 4 липня. Фото: t.me/tkachenkotymur

"Всього в районі пошкоджені девʼять будинків, пошкоджені 1268 вікон.  До ліквідації наслідків удару залучені шість одиниць техніки. Триває вивезення будівельного сміття, наразі вивезли 20 кубометрів відходів", — розповів Ткаченко.

null
Допис Ткаченка. Фото: скриншот

Нагадаємо, у поліції показали перші кадри після російського обстрілу Києва у ніч проти 4 липня.

Новини.LIVE побували у Солом'янському районі та підготували фоторепортаж наслідків обстрілу.

Київ війна Україна обстріли окупанти Тимур Ткаченко
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації