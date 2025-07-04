Обстріл Києва 4 липня — скільки жителів столиці звернулися по допому

Масований обстріл Києва — скільки людей звернулися по допомогу
Російські окупанти у ніч проти 4 липня масовано атакували Київ. У Соломʼянському та Святошинському районах зафіксовано значні пошкодження.
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram.
Обстріл Києва 4 липня
"Побиті будинки, вкручені в землю автівки. На жаль, з цього знову почався наш день. Ми всі бачимо наслідки чергового терористичного акту росіян. Маємо зосередитись на тому, щоб врятувати, локалізувати, допомогти, обʼєднатися", — наголосив Ткаченко.
У розгорнутих штабах працюють фахівці служб РДА, правоохоронці та голови районів, яким начальник КМВА висловив подяку.
Крім того, Ткаченко подякував комунальникам, волонтерам, поліцейським, рятувальникам, а також юним киянам, які допомагають на місцях російських атак.
Соломʼянський район
У Соломʼянському районі Києва російська атака пошкодила 742 вікна. Наразі тривають роботи з вивезення сміття. Відомо, що комунальники вже вивезли 40 тонн будівельних відходів.
Жителі пошкоджених будинків подали 152 звернення на одноразову матеріальну допомогу. Йдеться про суму 10 тисяч гривень. Крім того, пʼять жителів подали заявки на компенсацію оренди житла, а ще дві родини — на відселення.
Святошинський район
Загалом в цьому районі по разову матеріальну допомогу звернулися 150 жителів, одна людина — по допомогу щодо оренди житла.
"Всього в районі пошкоджені девʼять будинків, пошкоджені 1268 вікон. До ліквідації наслідків удару залучені шість одиниць техніки. Триває вивезення будівельного сміття, наразі вивезли 20 кубометрів відходів", — розповів Ткаченко.
Нагадаємо, у поліції показали перші кадри після російського обстрілу Києва у ніч проти 4 липня.
Новини.LIVE побували у Солом'янському районі та підготували фоторепортаж наслідків обстрілу.
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