Обстріл Києва 4 липня — скільки жителів столиці звернулися по допому

Наслідки російського обстрілу Києва 4 липня. Фото: t.me/tkachenkotymur

Російські окупанти у ніч проти 4 липня масовано атакували Київ. У Соломʼянському та Святошинському районах зафіксовано значні пошкодження.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram.

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"Побиті будинки, вкручені в землю автівки. На жаль, з цього знову почався наш день. Ми всі бачимо наслідки чергового терористичного акту росіян. Маємо зосередитись на тому, щоб врятувати, локалізувати, допомогти, обʼєднатися", — наголосив Ткаченко.

Звернення киян по допомогу. Фото: t.me/tkachenkotymur

У розгорнутих штабах працюють фахівці служб РДА, правоохоронці та голови районів, яким начальник КМВА висловив подяку.

Крім того, Ткаченко подякував комунальникам, волонтерам, поліцейським, рятувальникам, а також юним киянам, які допомагають на місцях російських атак.

Соломʼянський район

У Соломʼянському районі Києва російська атака пошкодила 742 вікна. Наразі тривають роботи з вивезення сміття. Відомо, що комунальники вже вивезли 40 тонн будівельних відходів.

Рятувальник на місці російського обстрілу Києва 4 липня. Фото: t.me/tkachenkotymur

Жителі пошкоджених будинків подали 152 звернення на одноразову матеріальну допомогу. Йдеться про суму 10 тисяч гривень. Крім того, пʼять жителів подали заявки на компенсацію оренди житла, а ще дві родини — на відселення.

Святошинський район

Загалом в цьому районі по разову матеріальну допомогу звернулися 150 жителів, одна людина — по допомогу щодо оренди житла.

Дитина допомагає прибирати після російського обстрілу Києва 4 липня. Фото: t.me/tkachenkotymur

"Всього в районі пошкоджені девʼять будинків, пошкоджені 1268 вікон. До ліквідації наслідків удару залучені шість одиниць техніки. Триває вивезення будівельного сміття, наразі вивезли 20 кубометрів відходів", — розповів Ткаченко.

Допис Ткаченка. Фото: скриншот

Нагадаємо, у поліції показали перші кадри після російського обстрілу Києва у ніч проти 4 липня.

Новини.LIVE побували у Солом'янському районі та підготували фоторепортаж наслідків обстрілу.