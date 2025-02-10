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На Київщині депутат сільради вимагав хабар — деталі від поліції

10 лютого 2025 21:43
Аркадій Пастула - Редактор
Депутата на Київщині затримали за хабар у 1 000 доларів — що відомо
Правоохоронці та затриманий депутат сільради. Фото: поліція Київської області
Аркадій Пастула - Редактор

У Київській області депутат однієї із селищних рад вимагав хабар у тисячу доларів за отримання дозволу на встановлення тимчасової споруди. Правоохоронці затримали посадовця та оголосили йому підозру.

Про це повідомила пресслужба поліції Київської області у Facebook у понеділок, 10 лютого.

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"На Бучанщині депутат однієї із селищних рад Київської області вимагав неправомірну вигоду за дозвіл на встановлення тимчасової споруди. Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що підприємиця хотіла отримати дозвіл на встановлення тимчасової споруди на комунальній землі. Вона звернулася до депутата сільради, який вимагав 1 000 доларів.

Фігуранта затримали під час отримання другої частини коштів. Йому оголосили підозру за фактом одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на ухвалення рішення особою, уповноваженою на виконання функцій місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди.

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Допис поліції Київської області. Фото: скриншот

Нагадаємо, 10 лютого співробітники НАБУ та САП провели обшуки в Київській міськраді в межах операції "Чисте місто".

Раніше начальник КМВА Тимур Ткаченко взяв під особистий контроль розслідування справ про незаконне заволодіння землею в столиці.

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