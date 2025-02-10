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У Київській міськраді провели обшуки — скільки виявили грошей

10 лютого 2025 19:11
Аркадій Пастула - Редактор
Обшуки в Київській міськраді — НАБУ виявило мільйони в незаконних схемах
Гроші, які виявили в Київській міськраді. Фото: скриншот з відео
Аркадій Пастула - Редактор

У Київській міській раді співробітники Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури провели обшуки. Вони відбувалися у межах операції "Чисте місто".

Про це повідомила пресслужба НАБУ у Telegram у понеділок, 10 лютого.

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Обшуки в Київській міськраді

У НАБУ наголосили, що обшуки відбувалися у пов’язаних з організатором злочинної схеми осіб. Йдеться про справу незаконного будівництва.

Обшуки у Київській міськраді
Гроші, які виявили в Київській міськраді. Фото: НАБУ

У банківських скриньках правоохоронці виявили велику суму грошових коштів:

  • понад 6,4 млн доларів;
  • 630 тис. євро;
  • 800 тис. гривень.
У Київській міськраді провели обшуки
Гроші, які виявили в Київській міськраді. Фото: НАБУ
САП та НАБУ провели обшуки в міськраді Києва
Гроші, які виявили в Київській міськраді. Фото: НАБУ

"На початку лютого було викрито десять членів злочинної організації, причетних до незаконного заволодіння цінною столичною землею", — додали в НАБУ.

Нагадаємо, 10 лютого начальник КМВА Тимур Ткаченко взяв під особистий контроль розслідування справ щодо незаконного привласнення землі в Києві.

Також нещодавно НАБУ провело операцію "Чисте місто" в Київській міській раді, де було виявлено "туалетні схеми", до яких були причетні корумповані посадовці.

Київ НАБУ обшуки корупція САП
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