Обшуки в Київській міськраді — НАБУ виявило мільйони в незаконних схемах

У Київській міськраді провели обшуки — скільки виявили грошей
У Київській міській раді співробітники Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури провели обшуки. Вони відбувалися у межах операції "Чисте місто".
Про це повідомила пресслужба НАБУ у Telegram у понеділок, 10 лютого.
Обшуки в Київській міськраді
У НАБУ наголосили, що обшуки відбувалися у пов’язаних з організатором злочинної схеми осіб. Йдеться про справу незаконного будівництва.
У банківських скриньках правоохоронці виявили велику суму грошових коштів:
- понад 6,4 млн доларів;
- 630 тис. євро;
- 800 тис. гривень.
"На початку лютого було викрито десять членів злочинної організації, причетних до незаконного заволодіння цінною столичною землею", — додали в НАБУ.
Нагадаємо, 10 лютого начальник КМВА Тимур Ткаченко взяв під особистий контроль розслідування справ щодо незаконного привласнення землі в Києві.
Також нещодавно НАБУ провело операцію "Чисте місто" в Київській міській раді, де було виявлено "туалетні схеми", до яких були причетні корумповані посадовці.
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