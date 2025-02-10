Депутата на Киевщине задержали за взятку в 1 000 долларов — что известно

Правоохранители и задержанный депутат сельсовета. Фото: полиция Киевской области

В Киевской области депутат одного из сельских советов требовал взятку в тысячу долларов за получение разрешения на установку временного сооружения. Правоохранители задержали чиновника и объявили ему подозрение.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области в Facebook в понедельник, 10 февраля.

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"На Бучанщине депутат одного из сельских советов Киевской области требовал неправомерную выгоду за разрешение на установку временного сооружения. Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества", — говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что предпринимательница хотела получить разрешение на установку временного сооружения на коммунальной земле. Она обратилась к депутату сельсовета, который требовал 1 000 долларов.

Фигуранта задержали во время получения второй части средств. Ему объявили подозрение по факту получения неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций местного самоуправления, соединенное с вымогательством такой выгоды.

Пост полиции Киевской области. Фото: скриншот

Напомним, 10 февраля сотрудники НАБУ и САП провели обыски в Киевском горсовете в рамках операции "Чистый город".

Ранее начальник КГВА Тимур Ткаченко взял под личный контроль расследование дел о незаконном завладении землей в столице.