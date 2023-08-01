На Київщині для пошуку дитини задіяли понад 200 поліціянтів: чим закінчилась історія

На Київщині для пошуку 6-річного хлопчика задіяли понад 200 поліціянтів. Фото: поліція Київщини

Понад 200 поліцейських, 9 дронів, кінологи, спецпризначенці, кримінальний блок, слідчі, ювенали, військові, ДСНС, прикордонники, більше 70 активістів, громадян, лісничих — усі вони долучилися до пошуку малолітнього хлопчика із села Жміївка. Пошуки тривали понад пʼять годин.

Про це повідомляє поліція Київщини.

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У поліції розповіли, що хлопчик зник увечері серед лісу, мав вади слуху і певні проблеми зі здоров’ям.

"Словом, ми мали достатньо причин для хвилювань за долю дитини. Тому максимально швидко організували масштабну розшукову операцію і раді, що вона закінчилась успішно", — кажуть поліціянти.

Оперативникам вдалося знайти Богданчика у лісосмузі за півтора кілометра від дому. Живого і неушкодженого передали малого батькам.

На Київщині для пошуку 6-річного хлопчика задіяли понад 200 поліціянтів. Фото: поліція Київщини

На Київщині для пошуку 6-річного хлопчика задіяли понад 200 поліціянтів. Фото: поліція Київщини

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Київській області, а саме в селі Підгірці, тренер розбещував 11-річну дитину. Поліція вже повідомила про підозру чоловіку.