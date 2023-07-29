Вибухи у суді Києва: ДБР повідомила підозру п'ятьом поліцейським

Правоохоронці біля Шевченківського суду Києва. Фото: скриншот

Державне бюро розслідувань у скорочені терміни виявило причини події у Шевченківському суді Києва 5 липня 2023 року. Тоді у будівлі суду лунали вибухи.

Про це повідомляє ДБР.

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У ході комплексних експертиз було виявлено сліди вибухових речовин у камері затриманого, які збігаються з тими, що викликали вибух.

Внаслідок недостатньої посадової пильності п'ятьох правоохоронців, засуджений, що примудрився поранити кількох поліцейських за допомогою вибухів, пішов від життя.

Виявилося, що затриманий довгий період готував план зі свого визволення. Його учасники під виглядом медикаментів передавали йому елементи для створення вибухових пристроїв до ізолятора. Засуджений створив кілька самопальних вибухових механізмів та "пояс шахіда", маючи на увазі їх активацію в суді і подальшу втечу під час загального хаосу.

З'ясувалося, що відповідальні службовці СІЗО та Нацгвардії допустили прорахунок, не провівши належного обшуку у засудженого та не оглянувши його особисті речі. У камері, де він знаходився, було знайдено сліди вибухівки, серед яких і гексоген, аналогічний тому, що застосовувався у Шевченківському суді.

Наразі п'ятьом співробітникам повідомили підозру. Трьом співробітникам СІЗО загрожує від двох до п'яти років позбавлення волі за недостатню пильність на службі.

Нагадаємо, до вечора 5 липня у Києві пролунав вибух у приміщенні суду. Це сталося у Шевченківському районі столиці. На інцидент одразу відреагували міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та адміністрація столиці. Повідомлялося, що доставлений на судове засідання чоловік висадив у повітря невідомий пристрій. На місце події одразу приїхали усі необхідні рятувальні служби.