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В Киевской области для поиска ребенка задействовали более 200 полицейских: чем закончилась история

1 августа 2023 14:10
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киевской области для поиска ребенка задействовали более 200 полицейских: чем закончилась история
В Киевской области для поиска 6-летнего мальчика задействовали более 200 полицейских. Фото: полиция Киевщины
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Более 200 полицейских, 9 дронов, кинологи, спецназовцы, крминальный блок, следователи, ювеналы, военные, ГСЧС, пограничники, более 70 активистов, граждан, лесничих — все они присоединились к поиску малолетнего мальчика из села Жмиевка. Поиски продолжались более пяти часов.

Об этом сообщает полиция Киевщины .

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В полиции рассказали, что мальчик исчез вечером среди леса, имел недостатки слуха и определенные проблемы со здоровьем.

"Словом, у нас было достаточно причин для волнений за судьбу ребенка. Поэтому максимально быстро организовали масштабную розыскную операцию и рады, что она закончилась успешно", — говорят полицейские.

Оперативникам удалось найти Богданчика в лесополосе в полутора километрах от дома. Живого и невредимого передали малыша родителям.

 

В Киевской области для поиска 6-летнего мальчика задействовали более 200 полицейских. Фото: полиция Киевщины

 

В Киевской области для поиска 6-летнего мальчика задействовали более 200 полицейских. Фото: полиция Киевщины

Напомним, ранее мы писали, что в Киевской области, а именно в селе Подгорцы, тренер развращал 11-летнего ребенка. Полиция уже сообщила о подозрении мужчине.

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