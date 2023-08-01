В Киевской области для поиска ребенка задействовали более 200 полицейских: чем закончилась история

В Киевской области для поиска 6-летнего мальчика задействовали более 200 полицейских. Фото: полиция Киевщины

Более 200 полицейских, 9 дронов, кинологи, спецназовцы, крминальный блок, следователи, ювеналы, военные, ГСЧС, пограничники, более 70 активистов, граждан, лесничих — все они присоединились к поиску малолетнего мальчика из села Жмиевка. Поиски продолжались более пяти часов.

Об этом сообщает полиция Киевщины .

Читайте также:

Детали резонансной истории

В полиции рассказали, что мальчик исчез вечером среди леса, имел недостатки слуха и определенные проблемы со здоровьем.

"Словом, у нас было достаточно причин для волнений за судьбу ребенка. Поэтому максимально быстро организовали масштабную розыскную операцию и рады, что она закончилась успешно", — говорят полицейские.

Оперативникам удалось найти Богданчика в лесополосе в полутора километрах от дома. Живого и невредимого передали малыша родителям.

В Киевской области для поиска 6-летнего мальчика задействовали более 200 полицейских. Фото: полиция Киевщины

В Киевской области для поиска 6-летнего мальчика задействовали более 200 полицейских. Фото: полиция Киевщины

Напомним, ранее мы писали, что в Киевской области, а именно в селе Подгорцы, тренер развращал 11-летнего ребенка. Полиция уже сообщила о подозрении мужчине.