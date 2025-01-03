Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow На Київщині є загиблий і поранені внаслідок атаки БпЛА arrow

На Київщині є загиблий і поранені внаслідок атаки БпЛА

3 січня 2025 07:55
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
На Київщині одна людина загинула, а четверо зазнали поранень внаслідок атаки БпЛА
Рятувальник на місці обстрілу. Фото ілюстративне: КОВА
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

На Київщині одна людина загинула, ще четверо зазнали поранень внаслідок ворожої атаки. Також уламки збитого ворожого безпілотника впали на приватний будинок, внаслідок чого сталася пожежа.

Про це повідомив т.в.о. голови Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник у п'ятницю, 3 грудня.

Читайте також:

Наслідки атаки на Київську область

В одному з районів області від поранення уламками збитої цілі загинув водій вантажівки. Чоловік помер на місці події.

В іншому районі області уламки впали на приватний будинок. Внаслідок цього виникла пожежа та постраждали три людини. 

Також в одному з населених пунктів уламками на вулиці поранена жінка. Її госпіталізували.

атака на Київську область
Повідомлення Київської ОДА. Фото: скриншот

Раніше ми писали, що росіяни атакували Запорізьку область авіабомбами. Внаслідок удару у Василівському районі загинув чоловік.

Нагадаємо, що російські окупанти атакували житлові будинки у центрі Києва. Відомо, що ворог вбив доктора наук Ігоря Зиму та його дружину.

Київська область обстріли війна в Україні загиблі БпЛА

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

08:29 Операція ГУР в Чорному морі — в ISW пояснили, як це впливає на РФ

08:23 В Білому домі обговорювали удар по ядерних обʼєктах Ірану — ЗМІ

08:02 Львів'янина покарали за ухилення від мобілізації — вирок суду

08:00 Допомога для УБД — кому загрожує втрата пільг у 2025 році

Text

08:00 Зеленський зробив заяву про Трампа — ефір Ранок.LIVE

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

07:55 На Київщині є загиблий і поранені внаслідок атаки БпЛА

07:55 У Каліфорнії літак врізався в будівлю меблевої фабрики

07:30 Військовим підвищать виплати на комуналку — якою буде сума

07:01 На ПриватБанк скаржаться через "сірі комісії" — деталі

06:56 Додаткові виплати інструкторам навчальних центрів — деталі

08:29 Операція ГУР в Чорному морі — в ISW пояснили, як це впливає на РФ

08:23 В Білому домі обговорювали удар по ядерних обʼєктах Ірану — ЗМІ

08:02 Львів'янина покарали за ухилення від мобілізації — вирок суду

08:00 Допомога для УБД — кому загрожує втрата пільг у 2025 році

07:55 На Київщині є загиблий і поранені внаслідок атаки БпЛА

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

07:55 У Каліфорнії літак врізався в будівлю меблевої фабрики

07:30 Військовим підвищать виплати на комуналку — якою буде сума

07:01 На ПриватБанк скаржаться через "сірі комісії" — деталі

06:56 Додаткові виплати інструкторам навчальних центрів — деталі

Ексклюзив

06:33 Зростання цін не зупинити — скільки коштуватиме долар у 2025 році

Ексклюзив

06:33 Зростання цін не зупинити — скільки коштуватиме долар у 2025 році

2 січня 2025

06:53 Рейтинг українських банків — де краще зберігати заощадження

06:50 Які території здобула та втратила Україна протягом 2024 року

06:40 Ціни на мідь у січні — яка вартість кольорових металів в Україні

1 січня 2025

14:57 На що чекають одесити у 2025 році — опитування

08:02 Як українці надихали у 2024 році — п'ять історій, що вражають

06:40 Скільки коштує брухт у січні — ціни на чормет на Новий рік

06:02 Підвищення податків та тарифів — що зміниться з 1 січня 2025 року

31 грудня 2024

22:47 Одеса зустрічає Новий рік — чого бажають містяни у 2025 році

19:43 Для тих, хто захищає Україну — що побажали одесити військовим

Text

08:00 Зеленський зробив заяву про Трампа — ефір Ранок.LIVE

2 січня 2025
Text

20:53 Корольчук назвав умови постачання електроенергії до Молдови

Text

17:50 Спецнарада Зеленського та переговори з РФ — ефір Вечір.LIVE

Text

13:55 Експерт прокоментував погрози Словаччини щодо електропостачання

Text

13:16 Зупинка транзиту газу — Кучеренко назвав труднощі для України

Text

13:00 Подоляк зробив заяву щодо переговорів з Росією — ефір День.LIVE

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

Text

08:00 Сирський прибув у Курську область Росії — ефір Ранок.LIVE

1 січня 2025
Text

18:20 У Львові відкрили вулицю на честь Ірини Фаріон — як це було

Text

08:00 Новорічне звернення Зеленського 2025 — ефір Новини.LIVE

Text

02:35 Бахматов назвав проблему київського бюджету під час війни

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти