На Київщині одна людина загинула, а четверо зазнали поранень внаслідок атаки БпЛА

Рятувальник на місці обстрілу. Фото ілюстративне: КОВА

На Київщині одна людина загинула, ще четверо зазнали поранень внаслідок ворожої атаки. Також уламки збитого ворожого безпілотника впали на приватний будинок, внаслідок чого сталася пожежа.

Про це повідомив т.в.о. голови Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник у п'ятницю, 3 грудня.

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В одному з районів області від поранення уламками збитої цілі загинув водій вантажівки. Чоловік помер на місці події.

В іншому районі області уламки впали на приватний будинок. Внаслідок цього виникла пожежа та постраждали три людини.

Також в одному з населених пунктів уламками на вулиці поранена жінка. Її госпіталізували.

Повідомлення Київської ОДА. Фото: скриншот

Раніше ми писали, що росіяни атакували Запорізьку область авіабомбами. Внаслідок удару у Василівському районі загинув чоловік.

Нагадаємо, що російські окупанти атакували житлові будинки у центрі Києва. Відомо, що ворог вбив доктора наук Ігоря Зиму та його дружину.