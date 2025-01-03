В Киевской области один человек погиб, а четверо получили ранения в результате атаки БпЛА

На Киевщине есть погибший и раненые в результате атаки БпЛА
На Киевщине один человек погиб, еще четверо получили ранения в результате вражеской атаки. Также обломки сбитого вражеского беспилотника упали на частный дом, в результате чего произошел пожар.
Об этом сообщил и.о. главы Киевской областной военной администрации Николай Калшник в пятницу, 3 декабря.
Последствия атаки на Киевскую область
В одном из районов области от ранения обломками сбитой цели погиб водитель грузовика. Мужчина скончался на месте происшествия.
В другом районе области обломки упали на частный дом. В результате возник пожар и пострадали три человека.
Также в одном из населенных пунктов обломками на улице ранена женщина. Ее госпитализировали.
Ранее мы писали, что россияне атаковали Запорожскую область авиабомбами. В результате удара в Васильевском районе погиб мужчина.
Напомним, что российские оккупанты атаковали жилые дома в центре Киева. Известно, что враг убил доктора наук Игоря Зиму и его жену.
Читайте Новини.LIVE!