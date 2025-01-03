В Киевской области один человек погиб, а четверо получили ранения в результате атаки БпЛА

Спасатель на месте обстрела. Фото иллюстративное: КОВА

На Киевщине один человек погиб, еще четверо получили ранения в результате вражеской атаки. Также обломки сбитого вражеского беспилотника упали на частный дом, в результате чего произошел пожар.

Об этом сообщил и.о. главы Киевской областной военной администрации Николай Калшник в пятницу, 3 декабря.

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В одном из районов области от ранения обломками сбитой цели погиб водитель грузовика. Мужчина скончался на месте происшествия.

В другом районе области обломки упали на частный дом. В результате возник пожар и пострадали три человека.

Также в одном из населенных пунктов обломками на улице ранена женщина. Ее госпитализировали.

Сообщения Киевской ОГА. Фото: скриншот

Ранее мы писали, что россияне атаковали Запорожскую область авиабомбами. В результате удара в Васильевском районе погиб мужчина.

Напомним, что российские оккупанты атаковали жилые дома в центре Киева. Известно, что враг убил доктора наук Игоря Зиму и его жену.