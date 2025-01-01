Обстріл Києва 1 січня — стало відомо, кого вбили окупанти

Наслідки російського обстрілу Києва 1 січня. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Російські окупанти у середу, 1 січня, атакували житлові будинки у центрі Києва. Відомо, що ворог вбив доктора наук Ігоря Зиму та його дружину.

Про це повідомила Дар'я Третьякова-Душечкина у Facebook.

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Обстріл Києва 1 січня

Під час першого обстрілу Києва у 2025 році загинув доктор наук Ігор Зима. Крім того, окупанти вбили його дружину та котика.

Ігор Зима. Фото: скриншот

"Просто в себе вдома. В ліжку", — зазначила Третьякова-Душечкина.

Ігор Зима працював викладачем у "Інституті біології та медицини" Київського національного університету імені Шевченка, маючи науковий стаж понад 40 років.

Наслідки російського обстрілу Києва 1 січня. Фото: ДСНС

Вона нагадала, що в першу атаку дронів на Київ 17 жовтня 2022 року загинула один з найкращих сомельє країни Вікторія разом з чоловіком та котиком.

Допис Третьякової-Душечкиної. Фото: скриншот

Що відомо про обстріл Києва

Нагадаємо, 1 січня російські окупанти частково зруйнували два верхніх поверхи житлового будинку в Печерському районі.

Згодом стало відомо про пожежі внаслідок падіння уламків "шахедів" у Печерському та Святошинському районах.

Новини.LIVE показували наслідки першої російської атаки на Київ у 2025 році.

Крім того, сталося загоряння на даху Національного банку України. Рятувальники швидко ліквідували вогонь.

У ДСНС показали перші хвилини після падіння уламків БпЛА у двох районах Києва.

А начальник КМВА Тимур Ткаченко заявив, що окупанти вбили двох людей. Також є семеро постраждалих.

Керівник ОП Андрій Єрмак повідомив, що ворог атакував житлові будинки в центрі Києва щонайменше чотирма безпілотниками.