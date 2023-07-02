Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow На Київщині касирка "Нової пошти" вкрала майже 200 тис. гривень для казино arrow

На Київщині касирка "Нової пошти" вкрала майже 200 тис. гривень для казино

2 липня 2023 17:08
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
На Київщині касирка "Нової пошти" вкрала майже 200 тис. гривень для казино
Ігри онлайн-казино. Фото: google
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

На Київщині судили касирку "Нової пошти", яка вкрала у відділенні 190 тисяч гривень. Ці гроші вона хотіла поставити у казино.

Про це йдеться у ухвалі Макарівського районного суду Київської області.

Читайте також:

Матеріали слідства

У вересні 2020 року співробітниця відділення фінансових послуг компанії "Пост фінанс", яка є частиною холдингу "Нова пошта", привласнила собі гроші з метою участі в іграх на гроші в інтернет-казино. Як відповідальна за матеріальні цінності особа, працюючи на посаді касира та маючи необмежений доступ до каси, вона сформувала електронні заявки, згідно з якими вона нібито отримала від клієнтів готівку на загальну суму 59 988 гривень.

Жінка незаконно здійснила 12 фінансових транзакцій, перевівши вказану суму з рахунку компанії на банківські картки своєї мами, яка не була поінформована про злочин. Потім за допомогою системи віддаленого управління банківськими рахунками Приват24 вона використовувала вкрадені кошти для ставок в онлайн-казино Pin-Up.

Співробітниця фальсифікувала 12 документів "Пост фінанс" під назвою "Документ на переказ готівки у гривні", які вказували на переказ нібито отриманих від клієнтів готівки на їх банківські картки на суму 59 988 гривень. Насправді гроші на корпоративний рахунок не надходили. З метою приховати свої злочинні дії вона роздрукувала ці документи та особисто підписала їх від свого імені у ролі касира та клієнтів.

Варто зазначити, що суд зобов'язав повернути ці кошти компанії.

Нагадаємо, що у Києві завершилося досудове розслідування та направлено до суду обвинувальний акт щодо засновника мережі ломбардів за фактом фінансування тероризму. Чоловіка судитимуть за ч. 3 ст. 258-5 КК України.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

None

Нові комунальні тарифи, ціни на бензин, пенсії і штрафи: що чекає на українців з 1 липня

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Новина з відео

15:55 Мобілізований Козловський з автоматом в руках записав перше відео в ЗСУ

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз