На Київщині касирка "Нової пошти" вкрала майже 200 тис. гривень для казино

Ігри онлайн-казино. Фото: google

На Київщині судили касирку "Нової пошти", яка вкрала у відділенні 190 тисяч гривень. Ці гроші вона хотіла поставити у казино.

Про це йдеться у ухвалі Макарівського районного суду Київської області.

Читайте також:

Матеріали слідства

У вересні 2020 року співробітниця відділення фінансових послуг компанії "Пост фінанс", яка є частиною холдингу "Нова пошта", привласнила собі гроші з метою участі в іграх на гроші в інтернет-казино. Як відповідальна за матеріальні цінності особа, працюючи на посаді касира та маючи необмежений доступ до каси, вона сформувала електронні заявки, згідно з якими вона нібито отримала від клієнтів готівку на загальну суму 59 988 гривень.

Жінка незаконно здійснила 12 фінансових транзакцій, перевівши вказану суму з рахунку компанії на банківські картки своєї мами, яка не була поінформована про злочин. Потім за допомогою системи віддаленого управління банківськими рахунками Приват24 вона використовувала вкрадені кошти для ставок в онлайн-казино Pin-Up.

Співробітниця фальсифікувала 12 документів "Пост фінанс" під назвою "Документ на переказ готівки у гривні", які вказували на переказ нібито отриманих від клієнтів готівки на їх банківські картки на суму 59 988 гривень. Насправді гроші на корпоративний рахунок не надходили. З метою приховати свої злочинні дії вона роздрукувала ці документи та особисто підписала їх від свого імені у ролі касира та клієнтів.

Варто зазначити, що суд зобов'язав повернути ці кошти компанії.

Нагадаємо, що у Києві завершилося досудове розслідування та направлено до суду обвинувальний акт щодо засновника мережі ломбардів за фактом фінансування тероризму. Чоловіка судитимуть за ч. 3 ст. 258-5 КК України.