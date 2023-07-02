В Киевской области кассир "Новой почты" украла почти 200 тыс. гривен для казино

Игры в онлайн-казино. Фото: google

В Киевской области судили кассира "Новой почты", которая украла в отделении 190 тыс. гривен. Эти деньги она хотела поставить в казино.

Об этом говорится в постановлении Макаровского районного суда Киевской области.

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Материалы следствия

В сентябре 2020 года, сотрудница отделения финансовых услуг компании "Пост финанс", являющейся частью холдинга "Новая почта", присвоила себе деньги с целью участия в играх на деньги в интернет-казино. Как ответственное за материальные ценности лицо, работая на посту кассира и имея неограниченный доступ к кассе, она сформировала электронные заявки, согласно которым она якобы получила от клиентов наличные средства на общую сумму 59 988 гривен.

Женщина незаконно совершила 12 финансовых транзакций, переведя указанную сумму со счета компании на банковские карты своей мамы, которая не была осведомлена о преступлении. Затем, при помощи системы удаленного управления банковскими счетами Приват24, она использовала украденные средства для ставок в онлайн-казино Pin-Up.

Сотрудница фальсифицировала 12 документов "Пост Финанс" под названием "Документ на перевод наличных в гривне", которые указывали на перевод якобы полученных от клиентов наличных на их банковские карты на сумму 59 988 гривен. В действительности, деньги на корпоративный счет не поступали. С целью скрыть свои преступные действия, она распечатала эти документы и лично подписала их от своего имени в роли кассира и клиентов.

Стоит отметить, что суд обязал вернуть указанные средства компании.

Напомним, что в Киеве завершилось досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении основателя сети ломбардов по факту финансирования терроризма. Мужчину будут судить по ч. 3 ст. 258-5 УК Украины.