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В Киеве будут судить основателя ломбардов за финансирование терроризма

30 июня 2023 16:30
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве будут судить основателя ломбардов за финансирование терроризма
Иллюстративный образ обмена украшений в ломбарде. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Киеве завершилось досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении основателя сети ломбардов по факту финансирования терроризма. Мужчину будут судить по ч. 3 ст. 258-5 УК Украины.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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Детали дела

Как сообщают правоохранители, задержанный в течение 2014-2018 годов наладил на территории временно оккупированной Донецкой области деятельность сети ломбардов. Там гражданам предоставлялись микрокредиты под залог имущества.

"Функционирование этих заведений обеспечивалось организованной группой, в состав которой входили, в том числе, граждане российской федерации. Сам подозреваемый, находясь на подконтрольной Украине территории, фактически продолжал контролировать их деятельность", — говорится в сообщении.

 

В Киеве будут судить основателя ломбардов за финансирование терроризма. Фото: Киевская городская прокуратура

С дохода от ломбардов на протяжении 2015-2018 годов предприниматель платил "налоги" и "сборы" в так называемый "бюджет "ДНР".

Общая сумма незаконно перечисленных средств составляет более 10,2 млн. грн.

Отмечается, что в ходе обыска у подозреваемого обнаружили более 1,7 кг золота и денежные средства в российских рублях.

Напомним, ранее мы писали, что в Соломенском районном суде проходит судебное заседание по делу митрополита Павла (Лебедя). Прокуратура требует продлить ему круглосуточный домашний арест.

Вчера, 29 июня, ряд Telegram-каналов опубликовал информацию о том, что митрополит УПЦ (МП) Павел приехал в Киево-Печерскую Лавру. Однако в Киевской областной прокуратуре это опровергли.

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