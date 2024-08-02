На Київщині лікарня замовила проєкт укриття за 1,5 млн гривень

Наземне укриття. Фото ілюстративне: "КиївВлада"

Медзаклад у Київській області оголосив тендер на будівництво укриття. Підрядника для розробки проєкту за 1,5 млн гривень шукає КП "Рокитнянська багатопрофільна лікарня".

Про це йдеться в оголошенні в електронній системі публічних закупівель Prozorro.

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Тендер на проєкт укриття для лікарні на Prozorro. Фото: скриншот

Проєкт укриття для лікарні за 1,5 млн гривень

На проєктування укриття для лікарні в селищі Рокитне готові витратити 1 мільйон 500 тисяч гривень. Проєкт розрахований на нове будівництво споруди подвійного призначення, тобто укриття, та має бути завершений до кінця 2024 року.

"Зараз триває період оскарження тендеру — у технічному завданні виявили деталі, які потребують зміни. Однак, на даному етапі внести зміни у документацію неможливо, тому є імовірність що тендер просто скасують", — пише видання "КиївВлада".

Загалом оголошення зібрало 13 запитань, в яких вказано неточності у договорі: в одному додатку вимагалися одні документи, в другому — інші. Через це учасником тендеру було незрозуміло, що саме потрібно. Також надійшло декілька скарг на дискримінаційні вимоги — за словами підрядників, деякі з довідок вже давно не потрібно надавати.

Тендер на проєкт укриття в Рокитному. Фото: скриншот

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Також ми повідомляли, що Одеська обласна прокуратура підтвердила та припинила масштабну схему розкрадання бюджетних коштів, виділених для територіальної оборони та добровольчих формувань Одеси. Головними підозрюваними стали керівник департаменту муніципальної безпеки Віктор Кузнєцов та його заступник Юрій Савченко.