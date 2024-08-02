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В Киевской области хотят построить укрытие для больницы — на проект предусмотрено 1,5 млн гривен

2 августа 2024 12:59
Галина Шподарева - редактор
В Киевской области больница заказала проект укрытия за 1,5 млн гривен
Наземное укрытие. Фото иллюстративное: "КиевВласть"
Галина Шподарева - редактор

Медучреждение в Киевской области объявило тендер на строительство укрытия. Подрядчика для разработки проекта за 1,5 млн гривен ищет КП "Рокитянская многопрофильная больница".

Об этом говорится в объявлении в электронной системе публичных закупок Prozorro.

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Тендер на проект укрытия для больницы на Prozorro. Фото: скриншот

Проект укрытия для больницы за 1,5 млн гривен

На проектирование укрытия для больницы в поселке Ракитное готовы потратить 1 миллион 500 тысяч гривен. Проект рассчитан на новое строительство сооружения двойного назначения, то есть укрытие, и должен быть завершен до конца 2024 года.

"Сейчас длится период обжалования тендера — в технической задаче обнаружили требующие изменения детали. Однако, на данном этапе внести изменения в документацию невозможно, поэтому есть вероятность, что тендер просто отменят", — пишет издание "КиевВласть".

В общей сложности объявление собрало 13 вопросов, в которых указаны неточности в договоре: в одном приложении требовались одни документы, в другом — другие. Поэтому участником тендера было непонятно, что именно нужно. Также поступило несколько жалоб на дискриминационные требования — по словам подрядчиков, некоторые справки уже давно не нужно предоставлять.

В Киевской области хотят построить укрытие для больницы — на проект предусмотрено 1,5 млн гривен - фото 2
Тендер на проект укрытия в Ракитном. Фото: скриншот

Напомним, государственное учреждение "Национальное военное мемориальное кладбище" 1 августа объявило консорциум "Билдинг Юа" победителем на строительство первой очереди кладбища в Киевской области, которая должна быть завершена до конца 2025 года. Ценовое предложение компании составило 1,75 млрд гривен, что на 41,96 млн грн меньше ожидаемой стоимости заказчика.

Ранее мы писали, что на консультацию по восстановлению современного корпуса НДСЛ "Охматдет", поврежденного в результате атаки РФ 8 июля, потратят около 9 млн 350 тыс. гривен. Единственной компанией, подавшей заявку на участие в тендере и выигравшей его, стало ООО "ВАСЕНЕВ ИНЖИНИРИНГ".

Также мы сообщали, что Одесская областная прокуратура подтвердила и прекратила масштабную схему хищения бюджетных средств, выделенных для территориальной обороны и добровольческих формирований Одессы. Главными подозреваемыми стали руководитель департамента муниципальной безопасности Виктор Кузнецов и его заместитель Юрий Савченко.

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