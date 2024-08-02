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Національне військове кладовище будуватиме компанія, створена через день після оголошення тендера

2 серпня 2024 07:35
Валерія Барановська - редактор
Будівництво Національного військового меморіального кладовища — хто виграв тендер
План розбудови Національного військового кладовища на Київщині. Фото: Суспільне
Валерія Барановська - редактор

Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище" 1 серпня оголосила консорціум "Білдінг Юа" переможцем на будівництво першої черги кладовища на Київщині, яка повинна бути завершена до кінця 2025 року. Цінова пропозиція компанії склала 1,75 млрд грн, що на 41,96 млн грн менше від очікуваної вартості замовника. 

Про це йдеться на сайті  ProZorro.

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Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище" 1 серпня оголосила переможця на будівництво першої черги Національного військового меморіального кладовища в межах Гатненської територіальної громади на Київщині. Переможцем став консорціум "Білдінг Юа" з Києва.

Національне військове кладовище будуватиме компанія, створена через день після оголошення тендера - фото 1
Тендер на будівництво. Фото: скриншот

Цінова пропозиція переможця склала 1,75 млрд грн, що на 41,96 млн грн менше від очікуваної вартості замовника (1,8 млрд грн).

Перша черга будівництва військового кладовища включає облаштування секторів поховань, автостоянки, під’їзної дороги, огорожі, інженерних мереж та будівництво колумбарної стіни. Загалом під традиційні поховання буде відведено 12036 могил і 720 колумбарних ніш.

"Більшу частину з вказаних могил буде заповнено за рахунок неідентифікованих останків українських оборонців, котрі зберігаються у спеціальних рефрижераторах. Орієнтовно трохи більше 6 тис. могил на військовому кладовищі буде облаштовано до кінця 2024 року", — сказав заступник директора держустанови Ярослав Старущенко в інтерв’ю Главкому.

Будівельні роботи першої черги мають бути завершені до кінця 2025 року. Перші поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі з’являться цієї осені.

Компанія "Білдінг Юа"

Важливо відзначити, що документи, подані консорціумом "Білдінг Юа", містили деякі невідповідності з тендерною документацією замовника.

Наприклад, не було відповідних документів, що підтверджують наявність спеціалізованого обладнання для розпилу натурального каменю вулканічного походження (граніту та/або лабрадориту); бракувало документа, що підтверджує письмовий дозвіл загальних зборів консорціуму на укладання угод на суму понад 10 млн грн; були неточності у документах щодо власності асфальтобетонного заводу. Також не вистачало антикорупційної програми та наказу про призначення уповноваженого з реалізації антикорупційної програми.

На усунення перелічених недоліків замовник дав тиждень – до 31 липня. У протоколі від 1 серпня "Національне військове меморіальне кладовище" зазначило: "тендерна пропозиція консорціуму "Білдінг Юа" відповідає умовам тендерної документації замовника".

За даними аналітичної системи Youcontrol, консорціум "Білдінг Юа" створено 4 липня 2024 року – наступного дня після оголошення тендеру на будівництво першої черги Національного військового меморіального кладовища. Засновниками стали три підприємства: "Євроелітбуд" (Одеса), "Акам" (Дніпро) і ПАТ "Броварське шляхово-будівельне управління №50" (Київська область). Кінцевими бенефіціарами консорціуму є одесити Олександр Ісаєв та Наталя Побережець.

Цікаво, що до четвертого кварталу 2023 року співвласницею Броварського шляхово-будівельного управління №50 разом з киянином Віктором Гавриленком була громадянка Росії Таміла Свірідова. Їй належало 9,8% статутного капіталу фірми. Наразі прізвища Свірідової не фігурує серед власників зазначеної компанії.

Нагадаємо, КМДА закликали терміново відреставрувати Міст Патона через річку Дніпро у Києві. Якщо цього не зробити, то можливі аварійні ситуації у майбутньому.

Раніше ми писали, що на консультацію щодо відбудови сучасного корпусу НДСЛ "Охматдит", пошкодженого внаслідок атаки РФ 8 липня, витратять близько 9 млн 350 тис. грн. Єдиною компанією, що подала заявку на участь у тендері і виграла його, стало ТОВ "ВАСЕНЬОВ ІНЖИНІРИНГ".

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