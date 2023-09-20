У одній з лікарень Київщини купили апарати ШВЛ за завищеними цінами

На Київщині купили апарати ШВЛ за завищеною ціною: яка сума збитків
У Київській області закупили апарати штучної вентиляції легень для однієї з лікарень за завищеними цінами. Сума збитків складає 1,5 млн гривень.
Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України в Telegram.
Купівля ШВЛ за завищеними цінами
Детективи БЕБ повідомили про підозру службовій особі медзакладу на Київщині у купівлі апаратів ШВЛ по завищеній ціні. Процес покупки проводився впродовж серпня-вересня 2022 року.
Всього для лікарні купили 6 апаратів ШВЛ. Загальна сума закупівлі склала 6,6 млн гривень.
"За підрахунками аналітиків, сума завданих збитків склала майже 1,5 млн гривень, що також підтверджується відповідними висновками експертів", — зазначили в БЕБ.
Якщо в суді провина посадовця буде доведена, то йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.
Нагадаємо, в Києві посадовець Інституту урології вимагав з жінки 6 тис. доларів. За ці гроші він обіцяв провести її батьку операцію, яка насправді є безкоштовною.