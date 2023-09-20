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На Київщині купили апарати ШВЛ за завищеною ціною: яка сума збитків

20 вересня 2023 15:43
ee34e9dc-53c1-4f8c-9684-90e1fa0c4500 - Марія Кучеренко
У одній з лікарень Київщини купили апарати ШВЛ за завищеними цінами
Апарат ШВЛ. Фото: Google
ee34e9dc-53c1-4f8c-9684-90e1fa0c4500 - Марія Кучеренко

У Київській області закупили апарати штучної вентиляції легень для однієї з лікарень за завищеними цінами. Сума збитків складає 1,5 млн гривень. 

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України в Telegram

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Купівля ШВЛ за завищеними цінами 

Детективи БЕБ повідомили про  підозру службовій особі медзакладу на Київщині у купівлі апаратів ШВЛ по завищеній ціні. Процес покупки проводився впродовж серпня-вересня 2022 року. 

Всього для лікарні купили 6 апаратів ШВЛ. Загальна сума закупівлі склала 6,6 млн гривень.

"За підрахунками аналітиків, сума завданих збитків склала майже 1,5 млн гривень, що також підтверджується відповідними висновками експертів", — зазначили в БЕБ.

Якщо в суді провина посадовця буде доведена, то йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. 

Нагадаємо, в Києві посадовець Інституту урології вимагав з жінки 6 тис. доларів. За ці гроші він обіцяв провести її батьку операцію, яка насправді є безкоштовною. 

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