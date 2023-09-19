В Києві жінку просили заплатити 6 тис. доларів за безкоштовну операцію

У Києві вимагали з жінки 6 тис. доларів за безкоштовну операцію: деталі
В Києві посадовець Інституту урології вимагав з жінки 6 тис. доларів. За ці гроші він обіцяв провести її батьку операцію, яка насправді є безкоштовною.
Про це повідомляє Київська міська прокуратура у Facebook.
Вимагав гроші за безкоштовну операцію
У вимаганні хабаря підозрюється начальник відділу ДУ "Інститут урології ім. академіка О.Ф. Возіанова". Посадовець обіцяв провести операцію та забезпечити післяопераційне лікування її батьку за суму в 6 тис. доларів.
"Жінка, бувши обмеженою у виборі лікувального закладу, була змушена погодитися на незаконну вимогу, попри те, що проведення таких операцій фінансується за рахунок держави", — зазначили в прокуратурі.
Підозрюваного затримали та провели обшуки. У його службовому кабінеті знайшли 250 тис. гривень та 3600 доларів, а вдома — понад 40 тис. доларів та близько 200 тис. гривень.
Наразі слідчі дії тривають та вирішується питання про обрання затриманому міри запобіжного заходу.
Нагадаємо, мешканець Києва займався підробкою документів для громадян Росії. Таким чином вони могли легалізуватись в країнах Європейського Союзу. Також він надавав "послуги" українцям та допомагав нелегально виїхати за кордон.