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У Києві вимагали з жінки 6 тис. доларів за безкоштовну операцію: деталі

19 вересня 2023 17:53
ee34e9dc-53c1-4f8c-9684-90e1fa0c4500 - Марія Кучеренко
В Києві жінку просили заплатити 6 тис. доларів за безкоштовну операцію
Затриманий в Києві хабарник. Фото: Київська міська прокуратура
ee34e9dc-53c1-4f8c-9684-90e1fa0c4500 - Марія Кучеренко

В Києві посадовець Інституту урології вимагав з жінки 6 тис. доларів. За ці гроші він обіцяв провести її батьку операцію, яка насправді є безкоштовною. 

Про це повідомляє Київська міська прокуратура у Facebook

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У вимаганні хабаря підозрюється начальник відділу ДУ "Інститут урології ім. академіка О.Ф. Возіанова". Посадовець обіцяв провести операцію та забезпечити післяопераційне лікування її батьку за суму в 6 тис. доларів. 

"Жінка, бувши обмеженою у виборі лікувального закладу, була змушена погодитися на незаконну вимогу, попри те, що проведення таких операцій фінансується за рахунок держави", — зазначили в прокуратурі.

Підозрюваного затримали та провели обшуки. У його службовому кабінеті знайшли 250 тис. гривень та 3600 доларів, а вдома — понад 40 тис. доларів та близько 200 тис. гривень.

Наразі слідчі дії тривають та вирішується питання про обрання затриманому міри запобіжного заходу. 

хабарник
В Києві затримали хабарника. Фото: Київська міська прокуратура
хабарник
В Києві затримали хабарника. Фото: Київська міська прокуратура

Нагадаємо, мешканець Києва займався підробкою документів для громадян Росії. Таким чином вони могли легалізуватись в країнах Європейського Союзу. Також він надавав "послуги" українцям та допомагав нелегально виїхати за кордон. 

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