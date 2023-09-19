В Києві жінку просили заплатити 6 тис. доларів за безкоштовну операцію

Затриманий в Києві хабарник. Фото: Київська міська прокуратура

В Києві посадовець Інституту урології вимагав з жінки 6 тис. доларів. За ці гроші він обіцяв провести її батьку операцію, яка насправді є безкоштовною.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура у Facebook.

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Вимагав гроші за безкоштовну операцію

У вимаганні хабаря підозрюється начальник відділу ДУ "Інститут урології ім. академіка О.Ф. Возіанова". Посадовець обіцяв провести операцію та забезпечити післяопераційне лікування її батьку за суму в 6 тис. доларів.

"Жінка, бувши обмеженою у виборі лікувального закладу, була змушена погодитися на незаконну вимогу, попри те, що проведення таких операцій фінансується за рахунок держави", — зазначили в прокуратурі.

Підозрюваного затримали та провели обшуки. У його службовому кабінеті знайшли 250 тис. гривень та 3600 доларів, а вдома — понад 40 тис. доларів та близько 200 тис. гривень.

Наразі слідчі дії тривають та вирішується питання про обрання затриманому міри запобіжного заходу.

В Києві затримали хабарника. Фото: Київська міська прокуратура

В Києві затримали хабарника. Фото: Київська міська прокуратура

Нагадаємо, мешканець Києва займався підробкою документів для громадян Росії. Таким чином вони могли легалізуватись в країнах Європейського Союзу. Також він надавав "послуги" українцям та допомагав нелегально виїхати за кордон.